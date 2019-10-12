HABER

Temiz bir ilçe için el ele verdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 17:56 | Son Güncelleme

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde "Temiz Bir İlçe İçin El Ele" sloganıyla başlatılan proje kapsamında kurum müdürleri, kamu çalışanları, halk ve çocuklar çöp topladı - Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal: - "Sosyal sorumluluk projemiz, gelecek nesillerin daha güzel ve temiz bir çevreye kavuşması için örnek bir projedir"

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde belediye tarafından başlatılan sosyal sorumluluk projesi kapsamında kurum müdürleri, kamu çalışanları, halk ve öğrenciler çöp topladı.

İlçede "Temiz Bir İlçe İçin El Ele" sloganıyla başlatılan proje kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda Kaymakam İbrahim Çenet, Belediye Başkanı Abdullah Çatal, kurum amirleri, vatandaşlar ve çocuklar çevre temizliği yaptı.

Etkinlikte konuşan Taşköprü Kaymakamı İbrahim Çenet, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Türkiye'nin dünyanın kalbi sayılabilecek bir noktada olduğunu anlatan Çenet, şöyle konuştu:

"Bir taraftan yurdumuzu dışarıdan gelen tehditlere karşı Barış Pınarı Harekatı'ndaki gibi korurken bir taraftan da bu yaşadığımız coğrafyanın aynı zamanda bizimde evimiz olması sebebiyle birtakım çevresel faktörlerden de birtakım atıklardan da korumamız gerekiyor. Bu anlamda çevre bilincinin vatandaşlarımıza kazandırılması çocukluktan itibaren başlanılması çok daha önem arz ediyor."

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal da başlattıkları çalışmanın gelecek nesillerin daha güzel ve temiz bir çevreye kavuşması için örnek bir proje olduğunu belirterek "Biz Müslüman bir toplum olarak 'Temizlik imandan gelir' diyerek bugün geleceğimiz olan topluma örnek olacağız. Vatandaşlarımızın duyarlı olmalarını söyleyeceğiz. Belediye olarak çöplerimizi toplayarak geri dönüşüm elde ediyoruz." diye konuştu.

PARTNERGüzellikleriyle hafızalara kazınan en seksi fenomenlerGüzellikleriyle hafızalara kazınan en seksi fenomenler
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 3 bin 500 yıllık antik kente ziyaretDiyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 3 bin 500 yıllık antik kente ziyaret
Avcılar'da yaşanan motosiklet kazası kameradaAvcılar'da yaşanan motosiklet kazası kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çöp KASTAMONU Taşköprü

En Çok Okunan Haberler

'ABD ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değil'

'ABD ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değil'

MSB duyurdu! Resulayn kent merkezi kontrol altına alındı

MSB duyurdu! Resulayn kent merkezi kontrol altına alındı

Putin'den kritik açıklama: Gerektiğinde Suriye'den çekiliriz

Putin'den kritik açıklama: Gerektiğinde Suriye'den çekiliriz

Mucize Doktor'da o sahne geceye damga vurdu! Ekran başındakiler gözyaşlarını tutamadı

Mucize Doktor'da o sahne geceye damga vurdu! Ekran başındakiler gözyaşlarını tutamadı

Mehmetçik'e bağış ortalığı karıştırdı

Mehmetçik'e bağış ortalığı karıştırdı

Türkiye'den ABD'ye 'yaptırım' cevabı!' Misliyle karşılık verilir'

Türkiye'den ABD'ye 'yaptırım' cevabı!' Misliyle karşılık verilir'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

Sivilleri hedef alan teröristler böyle vuruldu

Sivilleri hedef alan teröristler böyle vuruldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Boğaz'da dikkat çeken görüntü! ABD askerleri...

Boğaz'da dikkat çeken görüntü! ABD askerleri...

Son dakika: YPG'den Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Eski eşinin satırlı saldırısına uğramıştı! Yaşam savaşı veriyor

Eski eşinin satırlı saldırısına uğramıştı! Yaşam savaşı veriyor

Arap Birliği’nden skandal 'Barış Pınarı Harekâtı' açıklaması!

Arap Birliği’nden skandal 'Barış Pınarı Harekâtı' açıklaması!

Pendik'te feci kaza! Otomobil otobüs durağına daldı: 4 yaralı

Feci kaza! Otobüs durağına böyle daldı

Akçakale'de bulunan haber ekibi çatışmanın ortasında kaldı

Akçakale'de bulunan haber ekibi çatışmanın ortasında kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.