BURCU ÇALIK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında, Türkiye genelindeki 32 bin 574 okulda atık yönetim sistemleri oluşturuldu, binlerce öğrenciye eğitim verildi.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen "Sıfır Atık Projesi" çerçevesinde okul öncesi dönemden itibaren çocuklarda çevre bilincini geliştirmek üzere ülke genelinde devam eden seferberliğe destek veriyor.

Eylül 2018'den itibaren öncelikle pilot il olarak belirlenen Ankara ve ardından Türkiye genelinde atık toplama kutularının temini yapılırken, Aralık 2018'de de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TEMA ile imzalanan protokolle tüm okullarda Sıfır Atık Eğitim Projesi çalışmaları başlatıldı.

Bakanlık, bu faaliyetlerle ilköğretim ve ortaöğretim okullarında öğrencilere doğal varlıkların korunması, tükenebilir varlıkların ile çevrenin bilinçli kullanılması, çevre dostu tüketim alışkanlıklarının kazandırılması ve atık yönetimi konularında farkındalık kazandırılmasını sağlıyor.