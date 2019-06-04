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TEMİZ ÇEVRE TEMİZ SU - Katı atıklar enerjiye dönüşüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 11:48 | Son Güncelleme

Bartın Çimento Fabrikası'nda 2 milyon dolarlık yatırımla kurulan ve yılda 30 bin tonluk yakıt elde edilen "Atıktan Türetilmiş Yakıt Tesisi" ile çevreye zarar veren 175 bin ton katı atığın uygun koşullarda bertaraf edilmesi sağlanıyor - Fabrika genel müdürü Keretli: - "Ana düşüncemiz, maliyetlerimizi düşürmek, pazarda rekabetçi olabilmek. İkinci önceliğimiz de çevreye zarar veren, doğal olarak depolanan bu atıkları en azından doğaya zarar vermeden fabrikamızda işleyip yakıt haline getirerek sisteme ve ekonomiye kazandırmak" - "Tesisle doğada kaybolması 50-100 yıl sürecek atıkların denizlerimize, ormanlara, toprağa, suya karışmasını önlemiş oluyoruz"

SELİM BOSTANCI - Bartın Çimento Fabrikası'nda 2 milyon dolarlık yatırımla kurulan ve yılda 30 bin tonluk yakıt elde edilen "Atıktan Türetilmiş Yakıt Tesisi" ile çevreye zarar veren 175 bin ton katı atık uygun koşullarda bertaraf ediliyor.

SANKO Holding bünyesine 2005'te katılan Bartın Çimento Fabrikası'nda devam eden teknolojik iyileştirme ve geliştirme çalışmaları kapsamında 2 milyon dolar yatırımla "Atıktan Türetilmiş Yakıt Tesisi" kuruldu.

Fabrikanın yakıt maliyetinin düşürülmesinin yanında çimento sektöründe alternatif yakıt kullanımı ile doğal kaynakların korunması ve çevreye yayılan karbondioksit miktarının azaltılması hedeflenen yatırımla önemli bir sorun teşkil eden atık bertarafına katkı sağlanıyor.

Fabrika genel müdürü İbrahim Keretli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fabrikanın SANKO Holding bünyesine geçmesinin ardından yaptıkları 150 milyon dolarlık yatırımla üretimlerini 4, ihracatlarını da 5 kat arttırdıklarını söyledi.

Fabrikada son olarak "Atıktan Türetilmiş Yakıt Tesisi" kurduklarını anlatan Keretli, şunları dile getirdi:

"2 milyon dolar yatırımla katı atıktan üretilmiş yakıt tesisimizi 6 ay önce devreye aldık. Burada bünyesinde çevre ve insan sağlığı açısında zararlı birçok bileşik ve element bulunduran tehlikeli atıkları fabrikamızda imha etmiş oluyoruz. Hedefimiz en büyük maliyet kalemlerimizden olan yakıt maliyetini düşürmek ve çevreye olan sorumluğumuzu da yerine getirmek. Bunu, çevremizdeki endüstriyel tesislerden çıkan ve geri kazanılamayacak atıkları fabrikamıza getirerek ve tesisimizde işleyerek yapıyoruz. Güç olarak baktığımızda kömürden elde ettiğimiz ısıl gücün yaklaşık yüzde 30'unu da buradan karşılamış oluyoruz."

- "Hem ekonomiye hem de doğaya katkı"

Sektörde rekabetin hat safhaya çıktığına dikkati çeken Keretli, tesisin yakıt maliyetlerini düşürmesinin yanında ülke cari açığına da katkıda bulunduğunu belirterek, "Ana düşüncemiz, maliyetlerimizi düşürmek, pazarda rekabetçi olabilmek. İkinci önceliğimiz de çevreye zarar veren, doğal olarak depolanan bu atıkları en azından doğaya zarar vermeden fabrikamızda işleyip yakıt haline getirerek sisteme ve ekonomiye kazandırmak. Tesisle doğada kaybolması 50-100 yıl sürecek atıkların denizlerimize, ormanlara, toprağa, suya karışmasını önlemiş oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Söz konusu atıkları çevre illerdeki endüstriyel tesislerden ve belediyelerin kentsel arıtma tesislerinden aldıklarını anlatan Keretli, "Kentlerde arıtma tesisleri var. Bunlardan çıkan nihai atıkları alıyoruz. Tekstil, otomotiv gibi endüstriyel tesislerden çıkan atıkları ekonomiye kazandırmış oluyoruz. Kabul ettiğimiz her atık Çevre ve Şehircilik Bakanlığının izin verdiği atıklardır." diye konuştu.

- "Tesisin çevreye olumsuz etkisi yok"

"Atıktan Türetilmiş Yakıt Tesisi" sisteminin flora ve faunaya herhangi olumsuz etkisi olmadığını dile getirerek, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığına online olarak bağlı bir fabrikayız. Sürekli baca gazı emisyon değerlerimiz izlenmektedir. Yasal bütün limitlerin altında kalmaktayız. Fabrikamız şu anda Enerji İşleri Etüt İdaresince yapılan çalışmada bütün fabrikalar arasında ısı ve elektrik tüketimi açısından en iyi fabrika seçilmektedir."

Keretli, fabrikada açığa çıkan atık ısının yeniden enerjiye dönüştürülerek ekonomiye kazandırılması projesini de hayata geçirdiklerini aktararak, sistemle 20 bin hanenin bir yılda kullandığı elektriğe eş değer enerji üretilerek fabrikada ihtiyaç duydukları yıllık 110 milyon kilovatsaat enerjinin, 35 milyon kilovatsaatini karşıladıklarını sözlerine ekledi.

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Bartın Çimento Fabrikası çevre doğa Fabrika Genel Müdürü İbrahim Keretli Katı atık SANKO Holding yakıt yatırım

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