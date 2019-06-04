TEMİZ ÇEVRE TEMİZ SU - Katı atıklar enerjiye dönüşüyor

SELİM BOSTANCI - Bartın Çimento Fabrikası'nda 2 milyon dolarlık yatırımla kurulan ve yılda 30 bin tonluk yakıt elde edilen "Atıktan Türetilmiş Yakıt Tesisi" ile çevreye zarar veren 175 bin ton katı atık uygun koşullarda bertaraf ediliyor.

SANKO Holding bünyesine 2005'te katılan Bartın Çimento Fabrikası'nda devam eden teknolojik iyileştirme ve geliştirme çalışmaları kapsamında 2 milyon dolar yatırımla "Atıktan Türetilmiş Yakıt Tesisi" kuruldu.

Fabrikanın yakıt maliyetinin düşürülmesinin yanında çimento sektöründe alternatif yakıt kullanımı ile doğal kaynakların korunması ve çevreye yayılan karbondioksit miktarının azaltılması hedeflenen yatırımla önemli bir sorun teşkil eden atık bertarafına katkı sağlanıyor.

Fabrika genel müdürü İbrahim Keretli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fabrikanın SANKO Holding bünyesine geçmesinin ardından yaptıkları 150 milyon dolarlık yatırımla üretimlerini 4, ihracatlarını da 5 kat arttırdıklarını söyledi.

Fabrikada son olarak "Atıktan Türetilmiş Yakıt Tesisi" kurduklarını anlatan Keretli, şunları dile getirdi: