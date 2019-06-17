TEMİZ ÇEVRE TEMİZ SU - Liselilerden su tasarrufu sağlayan lavabo sistemi

SELMAN TÜR - Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okuyan iki kız öğrenci, çocukların lavaboda ellerini sabunlaması ve su tasarrufu için "Sabun Yoksa Su da Yok" projesini hayata geçirdi.

Kentte 51 yıl önce açılan ve geçen yıl yapılan üretimle ülke ekonomisine 5,5 milyon liralık katkı sağlayan Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim gören 11. sınıf öğrencileri Gamze Tufan ve Büşra Üzümcü, temiz bir dünya ve su israfını önlemek için çalışma yapmak istedi.

Anaokullarını ziyaret eden Tufan ve Üzümcü, lavaboya gelen çocukların sabun kullanmadan ellerini yıkadığını ve suyu açık bırakıp çıktığını gözlemledi.

Bunun üzerine çocuk doktorlarıyla görüşen iki arkadaş, ortalama el sabunlama ve durulama süresini belirledi.

Okula dönerek elektronik öğretmenleri Bedirhan Doğan ile fikirlerini paylaşan öğrenciler "Sabun Yoksa Su da Yok" projesini hazırladı.

Tufan ve Üzümcü, öğretmenleri Doğan'ın da desteğiyle hazırladıkları proje kapsamında tasarlanan sistemi lavaboya monte etti.

Sistemle, lavaboya gelen kişi, yerleştirilen sensör sayesinde hazneden otomatik olarak sabunu alıyor, bu sırada müzik de devreye giriyor. El 20 saniye sabunlandıktan sonra otomatik olarak su akmaya başlıyor. 40 saniye boyunca el durulandıktan sonra su, otomatik olarak müzikle birlikte kesiliyor.