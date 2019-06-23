TEMİZ ÇEVRE TEMİZ SU - Türkiye'nin denizleri istilacı türlerden korunacak

DENİZ ÇİÇEK - Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye denizlerindeki istilacı yabancı türlerin artması üzerine, bunların yok edilmesi, denizlere girişinin ve etkilerinin azaltılması için düğmeye bastı.

Bakanlığa bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce, istilacı yabancı türlerin denizlerdeki olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla Küresel Çevre Fonu (GEF) desteğiyle "Önemli Denizel Biyoçeşitlilik Alanlarında İstilacı Yabancı Türlerin Tehditlerinin Değerlendirilmesi Projesi" başlatıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Süveyş Kanalı'nın açılması, gemilerin balast sularının denizlere boşaltılması ve deniz suyu sıcaklığının artması gibi gelişmeler nedeniyle birçok yabancı tür Türkiye denizlerinde görülmeye başlandı. İstilacı türlerin, başta denizlerdeki biyolojik çeşitlilik olmak üzere, ekonomi ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilerinin olması, bu konudaki mücadeleyi zorunluluk haline getirdi.

Hayata geçirilen projeyle önemli denizel biyolojik çeşitlilik alanlarında istilacı yabancı türler belirlenerek girişlerinin engellenmesi, kontrol altına alınması, etkilerinin azaltılması, yok edilmesi, doğal türler ve habitatlar üzerinde baskı olmaktan çıkarılması ve izlenmesi amaçlanıyor.