Tezcan SOLMAZ/AKÇAKOCA(Düzce),(DHA)-DÜZCE’nin Akçakoca ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından deniz suyunun temiz olmadığı iddialarının doğru olmadığını ispatlamak isteyen MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, denize girdi. Vatandaşların denize rahatça girebileceğini söyleyen Yılmaz, "Su analizleri yapıldı. Denize girilmesinde hiçbir sakınca yok" dedi.

Düzce’de yaşanan sel felaketi, Akçakoca'nın yaz döneminde yaşadığı turizmi olumsuz yönde etkiledi. Akçakoca'da denize girmek, sel suları ve su baskınları nedeniyle telef olan hayvanlardan yayılan mikroplar ile çöplerin Karadeniz'e dökülmesi nedeniyle kısa süre yasaklandı. Yapılan analizler sonucunda deniz suyu kalitesinin insan sağlığını etkilemeyeceği belirlendi. Bu bilgi kamuoyuyla paylaşıldı ancak pek çok tatilci, Kurban Bayramı için yaptırdıkları rezervasyonlarını iptal ettirdi. Hafta sonu gelen tatilciler de denizden uzak durdu.

MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, Akçakoca’da deniz suyunun temiz olduğunu göstermek için denize girdi. Yılmaz, “Kesinlikle Akçakoca denizi kirli değil. Çok rahatlıkla denize girebiliyoruz. Vatandaşlarımız da çok rahat denize girebilirler. Akçakoca mavi ile yeşilin kucak kucağa geçtiği, Batı Karadeniz’in en güzel günbatımı izleyebileceğiniz bir yer. Balığın en tazesini yiyeceğiniz, piknik yapabileceğiniz bir alan. Düzce’nin diğer turizm merkezleriyle çok yakın. Bütün vatandaşlarımızı, bütün dünya insanlarını Akçakoca’ya davet ediyoruz. 'Haydi Akçakoca’ya' diyoruz. Üç sahilimiz mavi bayraklı. Akçakoca’nın bir başka özelliği ise Türkiye’de ilk mavi bayrak alan plajlarının olması. En büyük avantaj Ankara ve İstanbul’dan araçla 1 ya da 2 saatte gelebileceğiniz deniz noktası. Ankara’nın deniz, İstanbul’un ise sayfiye alanı diyebiliriz” dedi.