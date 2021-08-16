Temiz ve sağlıklı sular için işlevsel arıtma cihazları kullanın

Sağlıklı yaşamın olmazsa olmazı bol su tüketimidir. Suyu ne kadar içtiğimiz kadar nasıl bir su içtiğimiz de önemli. Artık profesyonel arıtma cihazları sayesinde güvenilir ve ph değeri uygun bir suya ulaşmak mümkün. Sağlığınızı olumlu etkileyecek temiz sular için birbirinden kaliteli ve işlevsel arıtma ürününü sizin için bir araya getirdik.

1- Dijital gösterge ile suların kalitesini kontrol edin

Musluk arıtma cihazı, dijital ekrana sahip. Dijital ekran kullanılan su miktarı başta olmak üzere birçok bilgiyi sizinle paylaşır. Ürünün birden fazla çalışma fonksiyonu bulunuyor.

BRITA on tap filtreleme sistemine BURADAN ulaşabilirsiniz.

2- Kaçak sensörlü sayesinde gözünüz arkada kalmaz

Günlük 240 litre üretim kapasitesi bulunan cihazda kaçak sensörü bulunuyor. Bu özellik sayesinde, filtre değişimleri sırasında ve diğer durumlarda oluşabilecek kabin içi su kaçağının önüne geçiliyor. Ayrıca ürünün sekiz litre tankı bulunur.

Spring water on bir aşamalı kaçak sensörlü su arıtma cihazına BURADAN ulaşabilirsiniz.

3- Yüksek depolama imkanı ile temiz su sorunu tarihe karışıyor

Yüksek hacimli depo ile uzun vadede kullanabileceğiniz temiz suyu depolamak mümkündür. 12 litre çelik tanklı su arıtma cihazı deposuna BURADAN ulaşabilirsiniz.

4- Arıtma sürahileri ile temiz suya kavuşun

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Musluk suyunda bulunan zararlı kimyasallardan arındırdığı suyu sağlıklı bir biçimde muhafaza eden su arıtma sürahisi ile sağlıklı suların tadını çıkartın.

BRITA Marella XL üç filtreli su arıtma sürahisine BURADAN ulaşabilirsiniz.

5- Kimyasallardan arınmış lezzetli sular...

Zararlı kimyasalları sudan arıtarak lezzetli, tatlı bir içme suyuna kavuşma imkanı sunan Maxtra ikili su filtresine BURADAN ulaşabilirsiniz.

6- Yüksek Ph oranı için lüx arıtma cihazlarını deneyimleyin

Yüksek Ph oranlarında su sağlayan cihaz ulusal hijyen vakfı tarafından onaylanmıştır. Eksilen su otomatik olarak tamamlanır.

Royal Green Luxplus su arıtma cihazına Buradan ulaşabilirsiniz.

7- Yüksek su kapasiteli arıtma cihazları ile suyunuz tükenmesin

AquaFlo Elite series pompalı on iki aşamalı 12 Litre kapasiteye sahip; metal dayanıklı tanka sahip su arıtma cihazına Buradan ulaşabilirsiniz.

8- Temiz sular ile yaşam kalitenizi yükseltin

Fonksiyonel seçenekleri ile istediğiniz özellikte suyu kısa sürede filtreleyen profesyonel Thermacure alkali su iyonizerine BURADAN ulaşabilirsiniz.

9- Şebeke suyundaki zararlı kimyasallardan tek başlık ile kurtulun

Şebeke sularında ki zararlı kimyasalları tortu ve pas gibi maddeleri arıtarak temiz suya kavuşmanızı sağlayan pratik ve kullanışlı; filtreli su arıtma başlığına BURADAN ulaşabilirsiniz.

10- Kolayca kullanın ve temiz suyun tadını çıkarın

Su kaçağı sensörlü cihaz, kolay kurulum ve kullanım imkanı sunar. Spring Water 12 Lt tank kapasitesine sahip 11 aşamalı su arıtma cihazına BURADAN ulaşabilirsiniz.



