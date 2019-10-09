HABER

Temizlediği silahın ateş alması sonucu yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 18:11 | Son Güncelleme

Temizlediği silahın ateş alması sonucu yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişi silahını temizlerken, kendini yaraladı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bahçeler Mahallesi'nde Fatih Kılıç, evinde temizlediği tabancasının ateş alması sonucu göğsünden yaralandı.

Silah sesi üzerine eve giden komşuları, Kılıç'ın yerde yaralı halde yattığını gördü.

Kılıç, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada ilk müdahalesi yapılan Kılıç, ambulans helikopterle Samsun Ondokuz Mayıs Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Her anını kaydetti! 19 yaşındaki Tuğba'nın bu görüntüsü ekipleri harekete geçirdiHer anını kaydetti! 19 yaşındaki Tuğba'nın bu görüntüsü ekipleri harekete geçirdi
TESK Başkanı Palandöken: “Teröre hiçbir zaman geçit yok”TESK Başkanı Palandöken: “Teröre hiçbir zaman geçit yok”
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay:BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bafra silah yaralama

En Çok Okunan Haberler

Emine Bulut davası başladı! Bulut'un yakınları sanığa saldırdı

Emine Bulut davası başladı! Bulut'un yakınları sanığa saldırdı

İşte patlama anı! Kahreden olayın yeni görüntüleri çıktı

İşte patlama anı! Kahreden olayın yeni görüntüleri çıktı

Türk ekonomisi için önemli açıklama

Türk ekonomisi için önemli açıklama

Herkes gider Mersin'e Kenan gider tersine!

Herkes gider Mersin'e Kenan gider tersine!

Yabancı ajanslar: Sınır ötesine harekat başladı

Yabancı ajanslar: Sınır ötesine harekat başladı

Trump'tan yeni Türkiye açıklaması

Trump'tan yeni Türkiye açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyarbakır'da HDP binası önünde gerginlik! 'HDP'yi yakarım' Uçaklar operasyon için kalkınca...

HDP binası önünde gerginlik! 'HDP'yi yakarım' Uçaklar operasyon için kalkınca...

Barış Pınarı Harekatı sonrasında internet ve GSM operatörleri de kapatıldı

İnternet ve GSM operatörleri kapatıldı

Şanlıurfa'da "özel güvenlik bölgesi" uygulaması

Şanlıurfa 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi!

Son dakika: Ceylanpınar ilçe merkezine havan mermisi, Nusaybin'e roket atıldı

Ceylanpınar'a havan, Nusaybin'e roket!

Suriye sınırında mesaj namlunun ucunda!

Suriye sınırında mesaj namlunun ucunda!

Son dakika: Barış Pınarı Harekatı resmen başladı! İşte bölgeden gelen ilk fotoğraflar

Barış Pınarı Harekatı resmen başladı! İşte bölgeden gelen ilk fotoğraflar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.