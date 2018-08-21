Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde temizlediği tüfeğin ateş alması sonucu vurulan genç yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Suvacık Mahallesi'nde yaşayan 16 yaşındaki S.Y, babasına ait pompalı tüfeği temizlediği sırada silah ateş aldı.
Bacağından yaralanan çocuk, 112 Acil Servis ekibince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
S.Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İYİ Parti'de FETÖ krizi! İstifa haberi geldi
İstanbul'da o görüntüyle karşılaşan pilotlar birbirini uyarıyor
Eşine 'Hişttt' diye seslenen yandı!
AK Partili Mehmet Özhaseki: Bazılarını partiden attık!
150 kurbanlık sattı! Ama şimdi öyle bir derdi var ki!
Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na canlı yayında saldırı!
Satın aldığı ahırın içinden çıkanlar şoke etti! Hepsini satacak
Abdullah Gül cephesinden Hamza Dağ'a yanıt
Bayram tatilinin ilk 3 gününde trafikte korkunç bilanço
Son dakika! ABD Başkanı Donald Trump: Brunson'a karşılık İsrail'de tutuklu Ebru Özkan'ın serbest kalmasına yardım ettim
Okuyucu Yorumları 0 yorum