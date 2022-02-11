Temizleme gücüyle sizi hayran bırakacak en iyi buharlı temizleyiciler

Zehirli içeriklere sahip kimyasal temizleyiciler evleri pırıl pırıl yapsa da insan sağlığına zarar verir. Ancak kimyasal ürün kullanmadan da ev temizliği yapmak mümkün. Bunun için buharın etkili temizleme gücünden yararlanabilirsiniz. Sadece su kullanarak yüksek ısıda buhar püskürten makinelerle kısa sürede evinizi dip köşe temizleyebilirsiniz. Böylece kimyasal ürün kullanmayarak hem sağlığınızı koruyabilir hem aile bütçenize katkı sağlayabilirsiniz. Haydi gelin, vakit kaybetmeden en iyi buharlı temizleyicilerin yer aldığı listemize hep birlikte göz atalım.

1. Kimyasal ürün kullanmadan evinizi bakterilerden arındıran Hoover STEAM CAPSULE Buharlı Temizleyici

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

En iyi buharlı temizleyiciler arasında yer alan Hoover STEAM CAPSULE Buharlı Temizleyici'yle sadece sıcak su buharını kullanarak evinizin her yerini kolayca temizleyebilirsiniz. Bakterilerin %99'unu yok eden ürün, evinizde yüksek hijyen sağlar. Kimyasal ve deterjanlara ihtiyaç duymayan buharlı temizleyiciyi fayans ve cam gibi farklı yüzeylerin temizliğinde de rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Geniş su kapasitesi sayesinde tek depoyla daha fazla alanı temizleme fırsatı veren ürün, 25 dakikaya kadar kesintisiz çalışma süresi sunar. 1700 watt motor gücüyle mükemmel bir temizlik imkanı verir.

2. Üçgen başlığıyla en zorlu alanları kolayca temizleyen Kiwi Antibakteriyel Buhar Basınçlı Temizleyici

"En iyi buharlı temizleyici hangisi?" diye soracak olursanız Kiwi Antibakteriyel Buhar Basınçlı Temizleyici'yi tercih edebilirsiniz. Ürün, 5 metre kablo uzunluğuyla daha geniş alanı temizlemenize yardım eder. 25 saniye gibi oldukça kısa sürede ısınır. 180 derece dönebilen üçgen başlık, en zorlu alanlara bile kolayca ulaşmanızı imkan verir ve evin her alanında hijyen sağlar. 350 ml su haznesi, kolay doldurulur. Tüm zeminlerde tercih edebileceğiniz buharlı temizleyiciyi 15 dakika boyunca kesintisiz kullanabilirsiniz. 1300 watt motor gücüne sahip ürün, 2 adet mikro bezle birlikte gelir.

Sevgililer Günü’ne özel fırsatları keşfedin

3. Geniş kullanım alanıyla Polti Vaporetto SV450 Buharlı Temizleyici

Evinizi %99,99 oranında bakterilerden arındıracak bir buharlı temizlik makinesi tavsiyesi arıyorsanız Polti Vaporetto SV450 Buharlı Temizleyici'yi tercih edebilirsiniz. Buhar paspası ve buhar tabancası sayesinde tek cihazla ocaktan perdeye kadar 15 farklı yüzeyi kolayca temizleyebilirsiniz. Manuel buhar ayarı, ihtiyaç duyduğunuz buhar yoğunluğunu ayarlamanızı sağlar. Yuvarlak pirinç fırçası, en zorlu kirleri derinlemesine temizler. Geniş fırça yüzeyi ise her türlü zeminde kolay ve hızlı temizlik işlemi sunar. 15 saniyede kullanıma hazır hale gelen buharlı temizleyici, entegre filtresi sayesinde mineral tuzların geçişini önleyerek kireç oluşumunu da azaltır. Bu sayede ürünü uzun süre sorunsuz kullanabilirsiniz.

4. Sessiz çalışan Bissell 1977N Vac & Steam Titanium Buharlı Temizleyici

En iyi buharlı yer temizleyiciler arasında gösterilen Bissell 1977N Vac & Steam Titanium Buharlı Temizleyici, A enerji sınıfında yer alır. Hem buharlı temizleyici hem elektrikli süpürge olarak kullanılan ürün, herhangi bir kimyasala ihtiyaç duymadan sadece suyla evinizi %99,99 oranında bakterilerden arındırır. Yüksek buhar gücü sayesinde kirleri mükemmel derecede temizler. "Drop it" kir toplama haznesi, biriken kirleri el değmeden kolayca atmanızı sağlar. 81dB ses seviyesiyle sessiz çalışan buharlı yüzey temizleyici, gürültü kirliliğini önler. Kuru tank teknolojisiyle atık kabındaki kirleri buhardan ayrı tutar ve topladığı tozların ıslanmasını engeller. Yıkanabilir pedleri sayesinde kolayca temizlenir.

5. Geniş hareket alanıyla Karcher Sc 2 Easyfix Buharlı Temizlik Makinesi

Evde yaygın olarak görülen virüs ve bakterilerin %99,99'unu yok etmenize yardım eden Karcher Sc 2 Easyfix Buharlı Temizlik Makinesi, sadece suyla mükemmel hijyen sunar. Easyfix zemin başlığı teknolojisiyle kirlere temas etmeden havluyu kolayca temizlemenize imkan verir. İki farklı buhar basınç sayesi arasından yüzeye uygun buhar yoğunluğu seçebilirsiniz. Aksesuar saklama bölümü, cihazın aksesuarlarını güvenli şekilde saklamanız için gerekli alanı oluşturur. Çocuk emniyet kilidiyle çocukların zarar görmesini önler. İkaz ışığı, buharlı temizleyicinin kullanıma hazır olup olmadığı takip etmeninizi sağlar. A enerji sınıfında yer alan ürün, 7 metre hareket çapıyla temizlik sırasında rahat hareket imkanı verir.

6. Derinlemesine hijyen sağlayan Black & Decker FSM1605 Buharlı Temizlik Makinesi

Ulaşılması zor alanları temizleyecek buharlı temizleyici tavsiyesi isterseniz Black & Decker FSM1605 Buharlı Temizlik Makinesi'ni tercih edebilirsiniz. 180 derece dönebilen paspas, her alanda rahatça hareket eder. Hiçbir kimyasal kullanmadan bakteri ve mikropların %99,9'unu yok eden buharlı temizleyici, 6 metre hareket çapıyla temizlik sırasında hareket özgürlüğü sunar. Özel paspası sayesinde yerlerin çizilmesini önler. Evinize hijyen getiren ürünün ikaz ışığı sayesinde kullanıma hazır durumunu takip edebilirsiniz. "Buharlı temizleyici nasıl kullanılır?" diye merak ediyorsanız kısaca anlatalım. Su haznesine suyu doldurduktan sonra ürünü fişe takın. Uygulanacak yüzeye uygun buhar yoğunluğunu seçin. Ardından temizleyicinin ikaz düğmesinin kırmızdan yeşile dönmesini bekleyin. Yeşil ışık yandıktan sonra ürünü kullanabilirsiniz.

7. Farklı yüzeylerde kullanılabilen Ariete 4146 XVapor Deluxe Buharlı Temizleyici

Ariete 4146 XVapor Deluxe Buharlı Temizleyici, 1500 watt gücüyle saniyeler için kullanıma hazır hale gelir. Sadece suyla evinizi temizleyen ürün, entegre güvenlik kapağı sayesinde buhar sızıntısını önler ve güvenliğinizi sağlar. Aksesuarların saklanacağı taban, kullanılmadığı zamanlarda makinenin başlık ve hortumunu muhafaza etmek için alan oluşturur. Buhar ayar tuşu, temizlenecek yüzeye uygun yoğunlukta buharı ayarlamanıza imkan verir. "Buharlı temizleyici nerelerde kullanılır?" diye merak edenler için 13 farklı aksesuarı bulunan makine, cam yüzeyden ocağa, fayans aralarında halıya kadar birçok yüzeyde tercih edilebilir. Mikrofiber bezi yıkarak kolayca temizleyebilirsiniz. Dayanıklı plastikten elde edilen buharlı temizleyiciyi uzun süre sorunsuz kullanabilirsiniz.

8. Uzun süre kullanılan Vileda Steam Buharlı Temizleyici

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Halı ve tüm sert zeminlerin temizliğinde tercih edebileceğiniz Vileda Steam Buharlı Temizleyici'yle bulunduğunuz ortamı kısa sürede hijyenik hale getirebilirsiniz. Herhangi bir kimyasal ürün kullanmadan bakterilerin %99,9'unu yok eden 1550 watt gücündeki ürün, mikrofiber kılıfı sayesinde sert zeminlerde iz bırakmadan temizlik yapmanızı sağlar. Tam dolu su haznesiyle 130 m2 alanı temizlemenize yardımcı olur. "Buharlı temizleyici ne işe yarar?" diye sorarsanız sadece su buharıyla evinizi bakteri ve virüslerden arındırılmanızı sağlayarak hijyenik bir ortama kavuşmanızı sağlar. Sağlam yapısıyla uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanılır.

9. Pratik kullanımıyla Eragon Buharlı Temizleyici

Ergonomik tasarımıyla kolay taşınan Eragon Buharlı Temizleyici'yle istediğiniz yerde rahatça temizlik yapabilirsiniz. Ürün, hareketli başlığıyla dip ve köşeleri sorunsuz şekilde hijyenik hale getirmenizi sağlar. Sadece suyla bakteri ve virüsleri yok eden buharlı temizleyiciyi farklı başlıkları sayesinde camdan fayansa kadar birçok yüzeyi kirden arındırmak için tercih edebilirsiniz. 60 saniyede kullanıma hazır hale gelen makineyi ister evinizde ister iş yerinizde kullanabilirsiniz. Ürünün 350 ml su tankı kolay doldurulur. Kimyasal temizlik ürünleri kullanmanıza gerek kalmadan sadece suyla çalışır. Sağlam yapısıyla uzun süreli kullanım ömrü sunar.

10. Yüksek buhar gücüyle Dopagu H2o Mop X5 Buharlı Temizleyici

Zemin, halı, giysi, pencere ve cam yüzeyleri kolayca temizlemenize imkan veren Dopagu H2o Mop X5 Buharlı Temizleyici, 2.2 kg ağırlığıyla temizlik sırasında rahat taşınır. Farklı yoğunlukta buhar çıkış özelliği bulunan buharlı temizleyici mop, kullanacağınız yüzeye uygun seviyede buhar ayarı seçmenizi sağlar. Yalnızca buhar kuvvetiyle bakteri ve virüsleri yok eden makineyi kullanarak yüzey temizleyici ürünler için ekstra masraf yapmanıza gerek kalmaz. 1300 watt gücündeki buharlı temizleyici, 110 derece sıcaklıkla en zorlu kirleri bile kolayca temizler. 10 saniye ısınma süresiyle temizliğe hızlıca başlayabilirsiniz. Dayanıklı materyallerden elde edilen makine, uzun yıllar boyunca size eşlik eder.