HABER

Temizlemek için indiği kuyuda mahsur kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2019 14:26 | Son Güncelleme

MUĞLA'da, temizlik yapmak için su dolu kuyuya inen işçi Raşit Yarlugluöz (39), tansiyonu düşünce merdivenleri tırmanamayarak, içinde mahsur kaldı.

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - MUĞLA'da, temizlik yapmak için su dolu kuyuya inen işçi Raşit Yarlugluöz (39), tansiyonu düşünce merdivenleri tırmanamayarak, içinde mahsur kaldı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarılan Yarlugluöz, kontrol için hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Menteşe ilçesinin Karabağlar Yaylası Ayvalı mevkisinde meydana geldi. Gencay Üneren'e ait tarladaki kuyuyu temizlemek için yevmiye usulü anlaşan Raşit Yarlugluöz, çalışmaya başladı. Temizlik için kuyuya inen Yarlugluöz, tansiyonu düşünce dışarı çıkamadı. Kuyunun başında bekleyen arkadaşı Ali Arslan'a, "Gücüm yok, merdivenleri tırmanamıyorum" diyen Yarlugluöz, yardım istedi. Arslan'ın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarın ardından bölgeye sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, asma merdivenlere tutunarak, su seviyesinin üzerinde bekleyen Yarlugluöz'ü halatla sabitleyip, 10 metrelik kuyudan çıkardı. Raşit Yarlugluöz, olay yerindeki ilk kontrolün ardından tedbir amaçlı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İmamoğlu sınava beraber çalışma sözü verdi İmamoğlu sınava beraber çalışma sözü verdi
7 yaşındaki Selin, annesine ilham oldu7 yaşındaki Selin, annesine ilham oldu
Adıyaman'da inşaattan düşen kalıpçı ustası öldüAdıyaman'da inşaattan düşen kalıpçı ustası öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Asansörde kabus! Korkunç olay

Asansörde kabus! Korkunç olay

İçişleri Bakanı Soylu: Benim endişem ve korkum şudur...

İçişleri Bakanı Soylu: Benim endişem ve korkum şudur...

Pedofili kitap yorumu Demet Akalın'ı çıldırttı!

Pedofili kitap yorumu Demet Akalın'ı çıldırttı!

Akaryakıt fiyatlarında indirim

Akaryakıt fiyatlarında indirim

ABD'den yeni S-400 tehdidi!

ABD'den yeni S-400 tehdidi!

Ankara'da bir ilk! Otobüslerde yeni dönem

Ankara'da bir ilk! Otobüslerde yeni dönem

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Üvey oğlunu döverek öldürdü

Minik Abdülkadir’in ölümünde üvey baba şoku

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.