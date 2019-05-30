Temizlemek için indiği kuyuda mahsur kaldı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - MUĞLA'da, temizlik yapmak için su dolu kuyuya inen işçi Raşit Yarlugluöz (39), tansiyonu düşünce merdivenleri tırmanamayarak, içinde mahsur kaldı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarılan Yarlugluöz, kontrol için hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Menteşe ilçesinin Karabağlar Yaylası Ayvalı mevkisinde meydana geldi. Gencay Üneren'e ait tarladaki kuyuyu temizlemek için yevmiye usulü anlaşan Raşit Yarlugluöz, çalışmaya başladı. Temizlik için kuyuya inen Yarlugluöz, tansiyonu düşünce dışarı çıkamadı. Kuyunun başında bekleyen arkadaşı Ali Arslan'a, "Gücüm yok, merdivenleri tırmanamıyorum" diyen Yarlugluöz, yardım istedi. Arslan'ın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarın ardından bölgeye sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, asma merdivenlere tutunarak, su seviyesinin üzerinde bekleyen Yarlugluöz'ü halatla sabitleyip, 10 metrelik kuyudan çıkardı. Raşit Yarlugluöz, olay yerindeki ilk kontrolün ardından tedbir amaçlı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

