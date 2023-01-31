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Temizlemek isterken sağlığınızdan olmayın! Bu hata yüz felcine neden olabilir

31.01.2023 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kulaklarımız hassas organlarımız arasında yer alıyor. Kulaklarda biriken kirlerin kötü görünümünü gidermek için kulak çubuğuna başvuruluyor. Ancak kulak çubuğunun yanlış kullanımları sağlığa büyük ölçüde zarar veriyor. Uzmanlar kulak çubuğunun yüz felcine neden olabileceğini belirtiyor.

Temizlemek isterken sağlığınızdan olmayın! Bu hata yüz felcine neden olabilir

Kulaklarda biriken kirler işitme duyunuzu engelleyebiliyor ve bakımsız bir görünüme sebep olabiliyor. Bu nedenle kulaklardaki kirlerden arınmak için sıklıkla kulak çubuğu kullanılıyor. Kulak çubuğunun kullanımı arttıkça kulakta biriken kirlerin miktarı da artıyor. Uzmanlar bilinçsizce kullanılan kulak çubuklarının oldukça riskli olduğunu söyleyerek uyarıyor.

KULAĞIN SADECE DIŞ KISMI TEMİZLENMELİ

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Kulaklarınızı temizlemek için kullandığınız pamuklu çubuklarla kulak kirini daha fazla itmiş oluyorsunuz. Bu durum da kulaklarınıza daha fazla zarar veriyor. Kulak burun boğaz uzmanları, kulak kirinin sadece kulağın dış kısmında biriktiğini, kulak çubuğu ya da farklı materyallerle kulakla oynanması sonucunda kulak kirinin içeri doğru itildiğini söylüyor.

SAĞIRLIK VE YÜZ FELCİ RİSKİNE DİKKAT

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Kulak burun boğaz uzmanlarına göre kulak çubuğu kullanmak kulağa verilebilecek en büyük zarar. Kulak çöpünün kulağın temizlenmesi esnasında kulak zarına rahatlıkla zarar verebileceğini belirten KBB uzmanları, kulak çubuğu ya da bu iş için kullanılan farklı materyallerin kulağın temizlenmesi esnasında yanlış bir hareketle çubuğun içeri dönük batabileceğini, bunun batması sırasında hastada işitmenin tamamen gideceğini ve kulak zarının delinebileceğini hatta yüz felcinin ortaya çıkabileceğini belirtiyor.

KULAK DOĞRU ŞEKİLDE NASIL TEMİZLENİR?

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Temizlemek için en doğrusu bir kulak burun boğaz hekimine gidip basit şekilde mikroskop altında veya başka bir cihazla kulak yolunun temiz hale getirilmesi ve sonrasında bazı damlalarla problemin çözülmesi gerekiyor. Ayrıca duş sırasında kulağa ılık su tutmak, ardından havluyla kurulamak gerekiyor. Saçlarınızı kuruturken kısa süreliğine kurutma makinesini kulağınıza doğru tutabilir, bu sayede nemli kalan kulağı kurutabilirsiniz. Kulak temizleme çubuğu bilinenin aksine kulağın iç kısmı için değil, kulağın sadece kıvrımlı bölgelerini temizlemek için kullanılmalıdır.

TUZLU SU ÇÖZELTİSİ KULLANIN

Healthline web sitesine göre, kulaklarınızı suyla temizlemek, kulak kiri çıkarmak için başka bir etkili yoldur. Şırıngayı tuzlu sıvıyla doldurun ve bir kulağınızdan akıtın. İçerideki gevşek kir ve kalıntıları temizlerken sıvı kulağınızdan çıkmalıdır.

ZEYTİNYAĞI İLE KULAK TEMİZLİĞİ

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Zeytinyağı ile kulak temizlemek, kulakları temizlemek için mevcut en doğal ev ilaçlarından biridir ve aynı zamanda bir tedavi işlevi görür. Kulak tıkanıklığı yaşıyorsanız, yaklaşık üç ila dört gün boyunca günde iki kez iki veya üç küçük damla zeytinyağını kulağınıza damlatın. Yağı uygularken kulak kanalından düzgün şekilde akmasını sağlamak için daima başınızı eğmelisiniz. Yağ, kulak kirinizi gevşetecek ve invaziv pamuk tomurcukları gerektirmeden kulak kanalından kolayca çıkmasına yardımcı olacaktır. Önümüzdeki birkaç gün içinde kulak kiri kulağınızdan çıktıkça yastığınızda küçük kulak kiri kümeleri görebilirsiniz.

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