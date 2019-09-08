Temizlenen ağlarla 1,5 milyon balık hayata tutundu

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü uygulamaya koyduğu proje ile 2014-2018 arasında denizlerde ve iç sularda yaklaşık 9 bin futbol sahası büyüklüğü alanda hayalet ağ taraması yaptı. Balıkçılar tarafından terk edilen ve halk arasında hayalet ağ diye adlandırılan bu ağların temizlenmesi ile yaklaşık 1,5 milyon balığın ölmesi engellendi.

‘Denizlerin Terkedilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi’ 2014 yılında ülkemizin deniz ve iç sularında unutulan veya terk edilen, halk arasında hayalet ağ olarak tabir edilen av araçlarının temizlenmesi amacı ile uygulamaya konuldu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yakından takip ettiği ve geçtiğimiz aylarda da farkındalığı arttırmak amacıyla Çeşme’de dalış yaptığı denizlerin temizlenmesi projesi denizlerde sürdürülebilirlik noktasında büyük önem taşıyor.

Akdeniz ülkelerinde bir ilk

Pakdemirli, projenin kamu kaynağı kullanılması, çalışma süresi ve çalışma alanı büyüklüğü bakımından Akdeniz ülkeleri arasında bir ilk olma özelliği taşıyacağını belirterek, "Bu proje bizim Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğümüzün projesi. Şimdilik tamamen devletimizin, bakanlığımızın imkanlarıyla gerçekleşiyor. Ama ilerleyen günlerde burada inşallah sivil toplum kuruluşlarımız da olacak" dedi