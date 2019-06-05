Temizlenen İzmit Körfezi'nde 57 farklı balık ve canlı türü yaşıyor

Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT Körfezi'nde 2 yıl önce başlatılan 'İzmit Körfezi'nin Balıkçılığı ve Sürdürülebilir Hale Getirilmesi Projesi' kapsamında temizlenen körfezde 45 balık türü, 12 omurgasız türü olmak üzere 57 çeşit balık ve canlı türünün yaşadığı tespit edildi. 'İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi' kapsamında ise 2017 ve 2018 yıllarında körfeze 12 bin levrek, kalkan ve çupra balığı bırakıldı. Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği ve Kocaeli Sportif Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (KAMADER) ortaklığında İzmit Körfezi etrafında mevcut olan sanayi ve kentleşme ile birlikte doğal yaşamın da sürdürülebilir bir şekilde devamını sağlamak amacıyla 2 yıl önce 'İzmit Körfezi'nin Balıkçılığı ve Sürdürülebilir Hale Getirilmesi Projesi' başlatıldı. Proje kapsamında İzmit Körfezi'nde faaliyet gösteren ticari, amatör ve sportif balıkçılığın mevcut durumunun ortaya koyulması ve bundan sonraki süreçte gerçekleştirilecek balıkçılık faaliyetlerinin sürdürülebilir yönetiminin sağlanması amaçlandı. İzmit Körfezi'ndeki balık ve omurgasız türlerin güncel durumunu belirlemek için araştırma gemisiyle trol sörveyi gerçekleştirildi. İzmit Körfezi'nde 45 balık türü, 12 omurgasız türü olmak üzere 57 tür bulunduğu tespit edildi.

260 TEKNE, 1377 BALIKÇI VAR İzmit Körfezi yeniden hayat bulurken, körfezde ticari olarak faaliyet yapan toplam 260 tekne bulunmakta, teknelerin çoğunluğu küçük ölçekli balıkçılık grubunda bulunuyor. Körfezde balıkçı teknelerinin faydalandığı toplam 18 adet balıkçı kıyı yapıları var. Bunların çoğu çekek yeri, barınma ve yanaşma yeri özelliği taşıyor. Körfezde ticari olarak toplam bin 377 balıkçı, 2 bin 920 de amatör balıkçı belgesine sahip kişi var. İZMİT KÖRFEZİ'NİN BALIKLANDIRMA PROJESİ Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Trabzon Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü ortaklığında yürütülen bir başka proje 'İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi' kapsamında ise 2017 ve 2018 yıllarında körfeze 12 bin adet levrek, kalkan ve çupra balığı bırakıldı. Körfezdeki balık çeşitliliğini arttırmak amacıyla yapılan çalışmalar önümüzdeki yıllarda sonuç vermesi bekleniyor. TEMİZLİK ÇALIŞMALARI KÖRFEZE HAYAT VERDİ 1980 yıllarından itibaren kentsel ve endüstriyel gelişim doğrultusunda İzmit Körfezi'ndeki baskı artarken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi körfezin kirlenmesini önlemek için çalışmalar yaptı. İzmit Körfezi'ne akan tüm derelerin ıslahı sağlanırken, tüm atık sular atık su arıtma sistemine bağlandı. Kocaeli’den denize dökülen suların yüzde 99 denize dökülmeden arıtılarak denize deşarj edildi.