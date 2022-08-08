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Temizleniyor sanıyorsunuz ama yanılıyorsunuz! Bolca mikrop içeriyor

08.08.2022 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çamaşır makinesi hayatımızı kolaylaştıran en etken araçlar arasında yer alıyor. Çamaşır makinesinin içerisini kendi kendini temizlediğini düşünerek temizlemiyorsanız büyük hata yapıyorsunuz! Temizlik uzmanı Sarah Dempsey, çamaşır makinenizi temizlemeniz için uygulamanız gereken en iyi yöntemleri anlattı.

Temizleniyor sanıyorsunuz ama yanılıyorsunuz! Bolca mikrop içeriyor

Çamaşır makinesi temizliği en sık aksatılan temizlikler arasında yer alıyor. Çamaşırlarınızın yeterli temizlenmediğini düşünüyorsanız bunun nedeni çamaşır makinenizi doğru bir şekilde temizlememeniz olabilir. Çamaşır makinesi kullanıldıkça içerisinde çeşitli kirlilikler ve mikroplar birikiyor. My Job Quote'dan Temizlik Uzmanı Sarah Dempsey, The Express'e bol miktarda mikrop barındırabilen bir çamaşır makinesi contasını temizlemenin en iyi yolunu anlattı.

çamaşır

ÇAMAŞIR MAKİNESİNİN İÇİNİ TEMİZLEMEK İÇİN YAPMANIZ GEREKENLER

Sarah şöyle açıklıyor: “Çamaşır makinenizin contasını temizlemenin en iyi yolu, bulaşık deterjanı ve ılık su karışımı kullanmaktır. Tamburun içini temizlemek için bir temizlik ürünü ile sıcak bir döngü çalıştırarak başlamalısınız. Bu işe yarayacak olsa da, davulunuzun gerçekten pırıl pırıl olmasını istiyorsanız yapabileceğiniz birkaç ekstra şey var.”

temizlik

BEYAZ SİRKE KULLANIN

Sarah, “Çamaşır makinesi tamburuna beyaz sirke püskürtebilir ve tamburun etrafını temiz bir bezle silebilirsiniz. Ayrıca deterjan gözüne damıtılmış beyaz sirke dökebilir ve çamaşır makinesini sıcak suyla bir programda çalıştırabilirsiniz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
mikrop
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