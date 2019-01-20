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Temizlerken ateş alan tüfek işaret parmağını kopardı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.01.2019 12:49 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde ormanlık alanda iki arkadaşıyla birlikte çadır kurarak kamp yapan Arif Arslan (40), temizlediği tüfeğin ateş alması sonucu işaret parmağından yaralandı.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde ormanlık alanda iki arkadaşıyla birlikte çadır kurarak kamp yapan Arif Arslan (40), temizlediği tüfeğin ateş alması sonucu işaret parmağından yaralandı. Hastanede tedaviye alınan Arslan'ın kopan parmağı tüm aramalara rağmen bulunamadı. Olay, İnegöl'e bağlı kırsal Tahtaköprü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. 2 arkadaşıyla birlikte ormanlık alanda çadır kurarak kamp yapan Arif Arslan, bir ara tüfeğini temizlemek istedi. Temizlik yaptığı sırada sol elinin işaret parmağını namlu deliğine sokan Arslan'ın, tüfeğin ateş alması sonucu parmağı koptu. Kanlar içinde kalan Arslan, arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Parmağı kopan Arslan, burada yapılan tedavinin ardından Uludağ üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. Kopan parmak ise tüm aramalara rağmen bulunamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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