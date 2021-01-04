Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti, 23 yıl hapse mahkum edildi

Evine temizliğe gelen kadına çocuğunun gözlerinin önünde cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık Mert Al, iki ayrı suçtan 23 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

Olay, 16 Şubat 2020 tarihinde Gaziosmanpaşa’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evlere temizliğe giden Ahu T. G. (39) sosyal medyada ‘Esenler çevresine ev temizliği arıyorum’ diye paylaşım yaptı. Sanık Mert Al’ın (29) paylaşım için yazması üzerine temizlik için anlaşıldı. Müşteki Ahu T. G., 2 yaşındaki oğlu ile birlikte gittiği evde halıları topladığı esnada sanık Mert Al gelerek kendisine cinsel saldırıda bulundu. Müşteki Ahu T. G., sonrasında çocuğunu alarak dışarı kaçtı ve polis ekiplerine haber verdi. Savcılıkça olaya ilişkin iddianame hazırlandı. Olaya ilişkin görülen dava geçtiğimiz günlerde karara bağlandı. İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılamada sanık Mert Al, ‘nitelikli cinsel saldırı’ ve ‘kişiyi hürriyetinden mahrum kılma’ suçlarından 23 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

“Her şey rıza ile olmuştur”

Mahkeme heyeti gerekçeli kararını açıkladı. Sanık Mert Al’ın gerekçeli kararda yer alan savunmasında, “Ev temizliği için anlaştık, çocuğu ile birlikte evime geldiler. Kahvaltı yaptığını söyledi, gel beraber çay içelim dedim. Oturduk birlikte çay içtik, sohbet ettik. Sonra sandalyesinden kalkıp yanıma geldi ve elini bacağımın üstüne koydu. Bundan cesaret alarak dokunmaya başladım. Çocuğun var yapmayalım dedim, kendisi bir şey olmaz o daha küçük dedi. Birlikte odaya geçtik ve cinsel ilişkiye girdik. Temizlik için geldiğinde 200 lirayı vermiştim, giderken 200 lira daha istedi. Vermedim, seninle görüşeceğiz tekrar dedi. Her şey rıza ile olmuştur. Suçlamaları kabul etmiyorum” dediği belirtildi.