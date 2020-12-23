Temizliğe gittiği ev sahibini darp eden kadın tutuklandı

Nevşehir’in Avanos ilçesinde temizlik için evine gittiği yaşlı adamı darp eden kadın tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvuruda bulunan 84 yaşındaki Mehmet D. evine temizlik için gelen 58 yaşındaki Beyhan B.’nin kendisini darp ettiğini ve şikayetçi olduğunu belirtti. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yapılan çalışmaların ardından Beyhan B.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Beyhan B., tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

