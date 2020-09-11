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Temizliğe gittiği evden 10 bin 400 euro çaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2020 15:04 | Son Güncelleme

Çanakkale'de temizliğe gittiği S.S.'nin (53) evinden 10 bin 400 euro (Yaklaşık 92 bin lira) çalan N.K. (33) adlı kadın, gözaltına alındı. N.K.'nin 6 yıl önce de ailesi ile birlikte yaşadığı evden 35 bin lira çaldığı belirtildi.

Temizliğe gittiği evden 10 bin 400 euro çaldı

Barbaros Mahallesi'nde yaşayan S.S., evindeki 10 bin 400 euronun çalınması üzerine polise başvurdu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı araştırmada, parayı eve temizliğe gelen N.K.'nin çaldığını tespit etti. N.K., Kepez Beldesi'ndeki evinde yakalanarak gözaltına alındı. N.K.'nin, çaldığı altını bozdurup 11 bin liralık altın aldığı, gerisini de harcadığı belirlendi.

KENDİ EVLERİNDEN DE 35 BİN LİRA ÇALMIŞ

N.K.'nin 6 yıl önce de kendi evlerindeki 35 bin TL'yi aldığı, ailenin parayı eve giren hırsızların çaldığı düşüncesiyle polise başvurduğu, yapılan çalışmayla gerçeğin ortaya çıkarıldığı belirtildi.

N.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA

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