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Temizliğe gittiği evi soyuyormuş

YAŞAM HABERLERİ  | 06.12.2018 12:40 | Son Güncelleme

ATAŞEHİR Barbaros Mahallesi'nde bulunan evinden 2 ay içinde para ve değerli eşyalarının eksildiğini fark eden ev sahibi Melek Neslihan U., bunların toplam değerinin 400 bin lira olduğunu belirterek şikayetçi oldu.

Temizliğe gittiği evi soyuyormuş

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) ATAŞEHİR Barbaros Mahallesi'nde bulunan evinden 2 ay içinde para ve değerli eşyalarının eksildiğini fark eden ev sahibi Melek Neslihan U., bunların toplam değerinin 400 bin lira olduğunu belirterek şikayetçi oldu. Evine temizliğe gelen kadından şüphelendiğini polis ekiplerine bildiren Melek Neslihan U.'nun şikayeti üzerine polis temizlikçi kadını takibe aldı.

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 Aralık'ta evi temizlikten sonra, evden ayrılan F.A.'yı durdurarak üst araması yaptı. Polis ekipleri F.A.'nın üstünde ve elindeki poşette yaptığı aramalarda da 40 bin lira, Melek Neslihan U.'ya ait banka kartı, 3 bin 800 lira değerinde bir cüzdan, yaklaşık 15 bin lira değerinde ziynet eşyası, 2 bin 500 lira değerindeki güneş gözlüğü ve gümüş mumluk ve aksesuarlar ele geçirdi. Polis şüpheli F.A.'yı gözaltına alarak Ataşehir Asayiş Büro Amirliği'ne götürdü.

SUÇLAMALARI KABUL ETTİ
Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.A.'nın, kendisine yönelitilen suçlamaları kabul ettiği öğrenildi. F.A. önceki gün Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesine sevk edildi. Şüpheli temizlikçi kadın adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

(FOTOĞRAF)

Temizliğe gittiği evi soyuyormuş

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