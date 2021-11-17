Temizliğe harcadığınız süreyi azaltırken bütçenizi de düşünen temizlik ürünleri

Ev temizliğini sevseniz de sevmeseniz de doğru temizlik ürünleri ile çok daha etkili ve hızlı bir temizlik yapabilirsiniz. Eğer bütçenizi yormadan temizlik sürenizi kısaltacak kaliteli ürünlere sahip olmak istiyorsanız Amazon'un 19-29 Kasım tarihleri arasında tüm üyeleri için geçerli ev temizlik ürünlerinde %40’a varan indirimlerinden faydalanabilirsiniz.

1. Domestos ile tuvalet temizliği çok daha kolay!

Tuvalet ve banyolar, bakterilerin en hızlı üreme yerlerinden biri olduğu için evinizi hijyenik bir hale getirmek istiyorsanız bu alanları etkili bir şekilde temizlemeniz gerekir. Tuvalet ve banyodaki görünmez bakterileri tamamen yok etmek için güçlü malzemelere ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu noktada Domestos Renk Değiştiren Tuvalet Uzmanı sizin için doğru bir tercih olabilir. Özel olarak tasarlanmış yoğun kıvamlı formülü ile mükemmel bir temizlik sağlayan bu ürün, uygulandığında yeşil renkteyken fırçalanırken aktifleşerek maviye dönüşür.

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2. Her yüzey için farklı deterjan almaktan sıkıldıysanız Cif Jel Tüm Yüzeyler Yasemin Etkili Temizleyici tam size göre!

Yüzeyler üzerinde leke bırakmadan temizlik sağlayan deterjanlar, ev temizliği için oldukça gerekli. Bu noktada her yüzeye uygulayabileceğiniz Cif Jel Tüm Yüzeyler Yasemin Etkili Temizleyici, eviniz için kurtarıcı bir ürün olabilir. İlk kullanımdan itibaren farkı göreceğiniz bu temizleyici, alerjen madde içermeyen kaliteli içeriği ile cildinize zarar vermez. Yerde sulandırarak, yüzeylerde ise doğrudan uygulamanız gereken bu ürün; ferah yasemin çiçeği kokusu ile de beğeninizi kazanacak.

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3. Kıyafetlerinizdeki zorlu lekeler için: Domestos Hijyenik Sıvı Leke Çıkarıcı

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Kıyafetlerinizdeki inatçı lekeler yüzünden temizlik işleriniz saatlerce uzuyorsa Domestos Hijyenik Sıvı Leke Çıkarıcı tam size göre. Beyaz ve açık renkliler için ilk yıkamada bile mükemmel bir temizlik vadeden bu ürün, her türlü leke ile baş edebilir. Yoğun kıvamı ile lekenin içine işleyerek anında hijyen sağlayan bu leke çıkarıcı, beyazlarınızı yıpratmadan ve ağartmadan parlatır. Artık Domestos Hijyenik Sıvı Leke Çıkarıcı ile gün içerisinde en sevdiğiniz kıyafetinizin üzerine dökülen yemek veya kahve için endişe etmenize gerek yok.

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4. Cillit Bang Aktif Köpük ile ovalamadan temizlik mümkün!

Banyo kirlerinin, kirecin ve sabun artıklarının içine işleyerek maksimum hijyen sağlayan Cillit Bang Aktif Köpük; kolay ve pratik kullanımı ile kullananlardan tam puan alıyor. Bu ürünü uygulamak için tek yapmanız gereken kirlerin üzerine sıkıp bir süre bekledikten sonra durulama yapmak. Cillit Bang Aktif Köpük ile duşakabin, ayna ve cam yüzeylerdeki lekeleri ovalama gerektirmeden saniyeler içerisinde temizleyebilirsiniz. Kaliteli maddelerden oluşan zengin içeriği ile dikkat çeken bu ürün ile banyo temizliğinizi çok kısa bir sürede tamamlayabilirsiniz.

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5. Cif Power Perfect Kireç ve Pas Sprey Temizleyici, en zorlu lekeleri bile anında siler atar!

Zaman içerisinde kalıcı olarak zarar gören eşyalar, en zorlu lekelerden biri olan kireç ve pas oluşumuna sebep olabilir. Bu durumda geleneksel temizlik malzemeleri inatçı lekelere karşı yetersiz kaldığı için pas ve kireç çözücüler ortaya çıkar. Cif Power Perfect Kireç ve Pas Sprey Temizleyici, sert ve paslı yüzeyleri ovmadan temizlemenize yardımcı olur. Duş, lavabo, musluk ve fayans gibi alanlardaki en zorlu kireç lekelerini %100’e kadar temizlemeyi vadeden bu sprey, uzmanlar tarafından özel olarak geliştirildi.

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6. Maksimum hijyen arayanlar Domestos Çamaşır Suyu etkisinden vazgeçemiyor!

Sizin ve sevdiklerinizin daha hijyenik ve temiz bir ortamda yaşamanız için özel olarak formüle edilen Domestos Çamaşır Suyu, yoğun kıvamlı formülü ile suyun altında bile tutunarak zorlu lekeleri çıkarır. Parlaklık, temizlik ve hijyen sağlayan bu ürün, farklı kokuları ile içinizi ferahlatır. Doğrudan kullanımının yanında banyo, klozet veya küvet gibi alanlar için temizleyici olarak da kullanabileceğiniz bu üründen maksimum verim alabilmek için uyguladığınız yüzeyde bir süre bekletmeniz gerektiğini unutmayın.

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7. Bref Tuvalet Bloğu ile klozetler daima temiz kalsın!

Bref Tuvalet Bloğu; içerdiği yeni formüller ile sifonu her çekişinizde istenmeyen kokular, kireç ve bakteriler ile mücadele ederek ihtiyacınız olan temizliği size sunar. Klozet temizliği konusunda en iyi tercihlerden biri olan tuvalet blokları, her kullanımdan sonra bıraktıkları yoğun köpük ile tuvaletlerinizi beyazlatır ve kireç oluşumunu önler. Kalıcı tuvalet hijyeni sağlamak için tasarlanmış bu ürün, yeşil elma ve nilüfer çiçeği kokusu ile ferah bir alan yaratır.

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8. Mr Muscle Advanced Power Virüs Etkili Mutfak Temizleyici, portakal kokusu ile beğeninizi kazanacak!

Yemek hazırlamak için kullanılan mutfaklar, evin en kirli yerlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Özel olarak ayrı bir temizlik gerektiren bu alan için ekstra güçlü deterjanlar kullanmanız, daha etkili bir sonuç almanıza yardımcı olabilir. Bu noktada zorlu yağ ve kir lekelerini bile yok eden Mr Muscle Advanced Power Mutfak Temizleyici’yi tercih edebilirsiniz. Yüzeyleri hem temizleyen hem de parlatan bu ürün ile mutfaklarınız çok daha temiz ve hijyenik olacak.

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9. Lysol Yüzey Temizleyici Antibakteriyel Mendil, temiz içeriği ile dikkat çekiyor!

Lysol Yüzey Temizleyici Antibakteriyel Mendil, evinizde hızlı ve hijyenik bir temizlik yapmanızı sağlar. Çamaşır suyu ve boya gibi maddeleri barındırmayan kaliteli içeriği ile ön plana çıkan bu mendilleri mutfak, lavabo, tuvalet ve banyo gibi dış yüzeylerin temizliğinde rahatlıkla kullanılabilirsiniz. İçerisinde 72 adet temizleme mendili bulunduran bu ürün, bakterilerde ve alerjenlerde de büyük oranda etkili.

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10. Febreze Platinum Hava Ferahlatıcı Sprey, 2 kat daha fazla koku giderici yeni formülü ile karşınızda!



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Evcil hayvanlara sahip olanlar için özel olarak tasarlanan Febreze Platinum Hava Ferahlatıcı Sprey Oda Kokusu, ağır ve inatçı kokuları yok ederek geriye hafif ve ferah bir koku bırakır. Kötü kokuları maskelemeden yok eden bu ürün ile evinizdeki temizliğin son dokunuşunu yapabilirsiniz. Diğer oda kokularının aksine zararlı gazlar içermeyen Febreze, yalnızca doğal azot içerir. Evinize her gün taze ve yenilenmiş bir hava katan bu oda spreyi ile duyularınızı da rahatlatabilirsiniz.

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