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Temizliği süren deniz marulundaki beyazlaşma için açıklama geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 14:19 | Son Güncelleme

 İZMİR Körfezi'nin özellikle Karşıyaka kıyılarında denizin yüzeyini kaplayan, uzmanların 'deniz marulu' diye adlandırdığı yeşil örtüdeki beyazlaşma için açıklama geldi.

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR Körfezi'nin özellikle Karşıyaka kıyılarında denizin yüzeyini kaplayan, uzmanların 'deniz marulu' diye adlandırdığı yeşil örtüdeki beyazlaşma için açıklama geldi. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Sunlu, yüzeyi kaplayan yeşilliğin beyazlaşmasının deniz marulu içindeki canlıların ölmeye başlamasından kaynaklandığını belirterek, temizliği kısa sürede tamamlanmaması durumunda bunun hem kötü kokuya hem de deniz altındaki canlıların ölümüne neden olacağına dikkat çekti.

İzmir Körfezi'nin Karşıyaka Bostanlı sahilinde deniz yüzeyi, dün yosun görünümlü yeşilliklerle kaplandı. Sahilde yürüyenler, su üstündeki yeşil örtüyü görünce şaşkınlık yaşadı, bazıları ise endişeye kapıldı. Deniz yüzeyinin futbol sahasını anımsattığı yeşil örtünün bugün beyazlaşmaya başladığı görüldü. Örtünün, deniz marulu olduğu açıklandı. Kozmetik sanayinin önemli bir hammaddesi olan ve Uzakdoğu'da da yemeklerde kullanılan deniz maruluna besince yüksek değerdeki atıkların neden olduğu ifade edildi. Deniz marulunun temizlenmesi için belediye ekipleri hem denizde, hem de kıyıda çalışmalarına bugün de devam etti.

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Sunlu, deniz marulundaki canlıların ölmeye başlamasıyla yeşil örtünün beyazlaştığını, bunların kısa sürede temizlenmemesi durumunda hem kötü kokuya, hem de deniz altındaki canlıların ölümüne neden olacağını söyledi. Prof. Dr. Sunlu, şöyle konuştu:

"Biz deniz kirliliğinde buna aşırı alg çoğalması, bir tür biyolojik kirlenme diyoruz. Bunun iki sebebi var. Çevresel faktörler, yani su sıcaklığı, güneş ışıkları su içerisinde bitki besini olarak adlandırdığımız azotlu fosforlu bileşenlerinden oluşuyor. Bu tür olaylara zaman zaman şahit oluyoruz. İnsan sağlığına doğrudan bir etkisi yok. Görsel bir kirlenme var. Ancak akşam saatlerinde bitkiler fotosentez yaptıkları için su içerisindeki oksijeni bitiriyorlar. Bu da dipte yaşayan canlılar için su ürünlerine doğrudan oksijenin gitmesini engelliyor. Bu durum olumsuzluk yaratır. Marulların yüzeyinin beyazlaşması, bitkilerin ölmeye başladığını gösteriyor. Bitkiyi bölgeden uzaklaştıramazsak çürüyüp dibe çökecek, su kalitesini bozacak."

Bölgeye akan 99 dere ve kanalda da temizlik çalışmalarının sürdürdüğü bildirildi.

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