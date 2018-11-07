Temizliği süren deniz marulundaki beyazlaşma için açıklama geldi

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR Körfezi'nin özellikle Karşıyaka kıyılarında denizin yüzeyini kaplayan, uzmanların 'deniz marulu' diye adlandırdığı yeşil örtüdeki beyazlaşma için açıklama geldi. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Sunlu, yüzeyi kaplayan yeşilliğin beyazlaşmasının deniz marulu içindeki canlıların ölmeye başlamasından kaynaklandığını belirterek, temizliği kısa sürede tamamlanmaması durumunda bunun hem kötü kokuya hem de deniz altındaki canlıların ölümüne neden olacağına dikkat çekti.

İzmir Körfezi'nin Karşıyaka Bostanlı sahilinde deniz yüzeyi, dün yosun görünümlü yeşilliklerle kaplandı. Sahilde yürüyenler, su üstündeki yeşil örtüyü görünce şaşkınlık yaşadı, bazıları ise endişeye kapıldı. Deniz yüzeyinin futbol sahasını anımsattığı yeşil örtünün bugün beyazlaşmaya başladığı görüldü. Örtünün, deniz marulu olduğu açıklandı. Kozmetik sanayinin önemli bir hammaddesi olan ve Uzakdoğu'da da yemeklerde kullanılan deniz maruluna besince yüksek değerdeki atıkların neden olduğu ifade edildi. Deniz marulunun temizlenmesi için belediye ekipleri hem denizde, hem de kıyıda çalışmalarına bugün de devam etti.