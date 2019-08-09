MAGAZİN

Temizlik Benim İşim 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Kadir Ezildi ile Temizlik Benim İşim nasıl bir yarışma?

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 22:53 | Son Güncelleme

Yapımcılığını Talya Prodüksiyon’un üstlendiği Temizlik Benim İşim yarışmasının ilk bölüm tanıtımları FOX izleyicisiyle buluştu. Peki Kadir Ezildi ile Temizlik Benim İşim ne zaman başlayacak? İşte Kadir Ezildi'nin yeni programı Temizlik Benim İşim yarışmasının kuralları ve ilk fragmanı.

Temizliğin ustası, lekelerin düşmanı Kadir Ezildi tanıtımlardaki esprileriyle şimdiden herkesi kahkahaya boğmayı başardı. Kısa zaman içerisinde yayılan tanıtım, büyük ilgi gördü.

KADİR EZİLDİ SUNACAK
Çok yakında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan yarışmada, “En iyi temizliği ben yaparım” diyen 5 titiz, temizlik takıntısıyla nam salan, sosyal medyada herkesin sevgilisi olan Kadir Ezildi eşliğinde yarışacak, bir hafta boyunca kirli ve dağınık 5 evi temizleyecek.

Kıyasıya rekabetin yaşanacağı, eğlencenin hiç eksik olmayacağı yarışmada haftanın birincisi büyük ödülün sahibi olacak.

BÜYÜK ÖDÜL 10 BİN TL
Küçük bir toz zerresine bile tahammülü olmayan, temizliğiyle övünen titiz yarışmacılar bilmedikleri kirli bir eve gidecek, evi en iyi şekilde temizlemek için zamana karşı yarışacak.

Kendilerini hayal edemeyecekleri kadar kirli evlerde bulan yarışmacılar yer yer çok zorlanacak, yer yer çok eğlenecek.

Kadir Ezildi, günün yarışmacısına bir yandan destek olup yardım ederken, bir yandan da eleştirilerini sıralayacak. Günün yarışmacısı hem rakiplerinden hem de Kadir Ezildi’den en iyi puanı almak için canla başla temizlik yapacak.

Haftanın finalinde ise en fazla puanı alan yarışmacı, büyük ödül 10.000 TL’nin sahibi olacak.

Uzmanlar uyarıyor: Sakın evde denemeyin Uzmanlar uyarıyor: Sakın evde denemeyin
Çıplaklık itirafıyla gündeme geldiÇıplaklık itirafıyla gündeme geldi
Yeni yaş partisi! 'Size bir sır vereyim...'Yeni yaş partisi! 'Size bir sır vereyim...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
temizlik benim işim Temizlik Benim İşim yayın tarihi fox tv Kadir Ezildi kadir ezildi yeni program

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

İhanete bomba yorum: O mesajı Hilal atmıştır!

İhanete bomba yorum: O mesajı Hilal atmıştır!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Dalga geçti! 'Ünlü mü bilmiyorum ama...'

Dalga geçti! 'Ünlü mü bilmiyorum ama...'

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kate Hudson: Çıplaklığı hep sevdim

Çıplaklık itirafıyla gündeme geldi

Simge Sağın'a 38. yaş partisi

Yeni yaş partisi! 'Size bir sır vereyim...'

Rapçi Blueface'den şaşırtan itiraf

Ünlü rapçi itiraf etti: Bin kadınla...

Şahan Gökbakar'dan aile dövmesi

Şahan Gökbakar'dan aile dövmesi

Bahar Candan ayağını sallayan arkadaşını dövdü

Yok artık! Ayağını sallayan arkadaşını dövdü

Serdar Ortaç Chloe Loughnan'a nafaka ödeyecek mi?

Bakın ayrılırken ne verdi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.