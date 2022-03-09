Temizlik delilerine Amazon üstünden alabilecekleri ilgi çekici temizlik aletleri

Ev temizliği hayatımızın olmazsa olmazlarından. Çünkü temiz ve ferah bir evde yaşamak insanın hem psikolojisini hem sağlığını olumlu etkiliyor. Bu nedenle belirli aralıklarla evleri mutlaka temizlemek gerekiyor. Bazı alanlar sık temizlenmeliyken bazı alanların temizliğini haftalık periyotlara yaymak mümkün. Tabii bu durum tamamen size kalmış. Eğer siz de temizlik delisiyseniz mutlaka işinizi kolaylaştıracak ürünler edinmelisiniz. Amazon üzerinden satın alabileceğiniz birbirinden başarılı temizlik ürünlerini sizler için inceledik. Gelin, hep birlikte göz atalım.

1. Düşük ses seviyesiyle BISSELL Halı Temizleyici

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Temizlik yapmak konusunda her zaman çok özenli olanların bayılacağı BISSELL Halı Temizleyici, portatif tasarımıyla oldukça pratik bir cihaz. Ürünü; evde, ofiste ve arabada kullanabilirsiniz. Ürün, halı ve koltuk yüzeylerinde oluşan zorlu lekeleri kolayca çıkarmanıza yardımcı oluyor. Heatwave teknolojisi sayesinde temizleme işlemi boyunca suyun sıcaklığını sabit tutuyor. Böylece kirleri en iyi şekilde temizliyor. Küçük yapısıyla kullanılmadığı zamanlarda fazla yer kaplamıyor. Temiz ve kirli su depoları ayrı olan ürünün depolarını boşaltmak da oldukça kolay. 74 dB ses seviyesiyle çalışma sırasında gürültü kirliliği yaratmıyor. Halı temizleyici, torbasız tasarımıyla sizi ekstra masraftan kurtarıyor.

2. En zorlu kirleri çıkaran Ariete 2706 Steam & Sweeper Vakumlu Buharlı Paspas

Yerleri paspaslamak evin en zor işlerinden biri. Paspas işlemi uzun sürmesinin yanı sıra oldukça efor da istiyor. Üstelik doğru ürün kullanılmadığında istenilen temizliğe ulaşmak da mümkün olmayabiliyor. Bu sorunu ortadan kaldıran Ariete 2706 Steam & Sweeper Vakumlu Buharlı Paspas, etkili temizlik özelliği ile zemindeki bakteri ve kirleri kolayca yok ediyor. Farklı zeminlerde kullanabileceğiniz ürün, portatif tasarımıyla pratik bir kullanıma sahip. 180 derece dönebilen başlığı sayesinde en zorlu alanlara rahatça ulaşabilirsiniz. Aktif reçineli yumuşatıcı filtre, cihazı kirece karşı koruyarak kullanım ömrünü uzatıyor. Buhar ayarı sayesinde zemindeki kir yoğunluğuna uygun ayarı seçebilirsiniz. Katlanabilen sap kısmı sayesinde kullanılmadığı zamanlarda fazla yer kaplamıyor.

3. Ulaşılması zor alanları kolayca temizleyen Senhai Mikrofiber Blind Duster

Toz alma işlemi evdeki zorlu işlerin başında geliyor. Özellikle panjur ve petek arası gibi dar ve ulaşılması zor yerleri temizlemek işkenceye dönebilir. Doğru ürün kullanılmadığında yüzeyler üzerinde bulunan tozlar tam olarak temizlenemiyor. Bu durumdan kurtulmak, Senhai Mikrofiber Blind Duster ile oldukça kolay. Evde, ofiste ve arabada tercih edebileceğiniz ürün sayesinde zor alandaki tozları kolayca temizleyebilirsiniz. 3'lü tasarımı sayesinde özellikle panjurlarda aynı anda birkaç panjur aralığındaki kirlerden kurtulabilirsiniz. Bu sayede işinizi daha kısa sürede bitirip zamandan tasarruf edebilirsiniz.

4. Mükemmel temizlik için Hemoton Bulaşık Yıkama Eldiveni

Uzun süre bulaşık deterjanına maruz kalan eller zarar görebilir. Hem elinizi sudan ve sabundan koruyacak hem bulaşıkları daha temiz yıkamanızı sağlayacak bir ürün arıyorsanız Hemoton Bulaşık Yıkama Eldiveni'ne bir göz atmalısınız. Kaymaz özelliğe sahip ürün, bulaşıkları rahatça tutmanıza yardımcı oluyor. Bu da olası kazaları ortadan kaldırıyor. Lateksten elde edilen ürün, dayanıklı yapısıyla uzun süreli kullanım sunuyor. Avuç içinde bulunan sünger kısmı sayesinde bulaşıkların üzerinde bulunan inatçı lekeleri kolayca temizleyebilirsiniz. Elinize oturan tasarımı sayesinde rahat hareket edebilirsiniz. Eldiveni her defasında yıkayarak tekrar kullanabilirsiniz.

5. Haritalama teknolojisiyle Yeedi Robot Süpürge

3000 Pa emiş gücüne sahip Yeedi Robot Süpürge, tozları, kırıntıları ve evcil hayvan tüylerini kolayca temizliyor. Ürün, hem süpürüyor hem paspas yapıyor. Sert zemin ve halı temizliğinde kullanabileceğiniz süpürge, süpüreceği alanı algılayarak zemine uygun modu seçiyor. Böylece tüm yüzeyler için en etkili temizlik yöntemini belirliyor. Görsel haritalama teknolojisiyle köşe ve etraftaki ürünlere göre hareket ediyor ve çarpmaları önlüyor. Robot, çöpünü 30 gün boyunca çöp kutusuna otomatik olarak boşaltıyor. Uygulama üzerinden cihazın çalışma programını yapabilir ve istediğiniz an süpürgeye müdahale edebilirsiniz.

6. Mikrodalga fırını kolayca temizleyen Gfdg Buharlı Temizleyici

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Mikrodalga fırının içini temizlemek sizi zorlayabilir. Ancak Gfdg Buharlı Temizleyici sayesinde fırını temizlemek artık çok kolay. Ürün, sahip olduğu suyu buhara çevirerek mikrodalganın içindeki yağ ve kirlerin yumuşamasına yardımcı oluyor. Ayrıca kötü kokuların yok olmasını sağlıyor. Küçük yapısıyla alandan tasarruf ediyor. "Buharlı temizleyiciyi nasıl kullanırım?" diye soracak olursanız kısaca anlatalım. Ürünün baş kısmını çevirin, ardından içine su ve sirke koyup kapatın. Mikrodalga fırının içine yerleştirin ve 5 ila 8 dakika boyunca fırını ısıtın. Buharın salınması için ekstra 2 dakika daha bekleyin. Yumuşayan kirleri mikrofiber bezle ile temizleyin. İşte bu kadar!

7. Yüksek emiş gücüyle Dreame V11 Akülü Elektrikli Süpürge

Dreame V11 Akülü Elektrikli Süpürge, 125.000 devir/dk motor gücüyle evinizi kolayca temizlemenize yardım ediyor. 12 kademeli siklon filtre sistemi, havadaki tozun %99,67'sini hapsediyor. Bu sayede evinizi tozdan arındırıyor. Ayrıca filtre kartuşunun yükünü azaltıyor. 7 kademeli gürültü azaltma özelliğiyle temizlik sırasında sessiz çalıştığı için gürültü kirliliğini önlüyor. Optimize edilmiş hava soğutma sistemiyle temizlik sırasında makine üzerinde oluşan ısıyı etkili biçimde dışarı atarak ürünün ısınmasına mani oluyor. Böylece kullanım ömrünü uzatıyor. Kablosuz özelliğiyle oldukça pratik bir kullanıma sahip. Hafif yapısıyla cihazı istediğiniz her yere taşıyabilirsiniz.

8. Kaymaz tasarımıyla Joseph Joseph Bıçak Temizleme Fırçası

Temizlik yaparken kullanabileceğiniz en ilgi çekici ürünlerden biri de Joseph Joseph Bıçak Temizleme Fırçası. Kaliteli bıçakları bulaşık makinesinde yıkamak bıçağın zamanla aşınmasına neden olabilir. Bu nedenle bu bıçakların elde yıkanması gerekiyor. Ancak bıçağı elinizde yıkarken dikkatli olmasınız. Keskin yüzeyi temizlemeye çalışırken istemeden elinizi kesebilirsiniz. Sizi bu dertten kurtaracak Joseph Joseph Bıçak Temizleme Fırçası sayesinde bıçaklarınızı kolayca tertemiz yapabilirsiniz. Çift taraflı tasarımıyla bıçağın iki yanını aynı anda temizleyebilirsiniz. Dokulu tutacak yeri sayesinde temizlik sırasında ürün elinizden kaymıyor. Böylece istemeyen kazaların önüne geçmek mümkün oluyor.

9. Kaliteli malzemelerden üretilen 95Street Matkap Fırça Seti

Temizlik yapmadan duramayanların hayran kalacağı 95Street Matkap Fırça Seti'yle ocak ızgarası, iç mekân armatürleri, araç tekerleri, boşluklar ve derz aralarını kolayca temizlemek mümkün. Ürün, yüksek kaliteli PP kıllardan üretilen başlıkları sayesinde inatçı kir ve lekeleri kolayca temizliyor. Elektrikli ya da şarjlı matkap ile birlikte kullanabileceğiniz fırçalar, çok az eforla mükemmel temizlik yapmanızı sağlıyor. 15 cm uzama aparatı ile ulaşılması zor alanlara rahatça erişebilirsiniz. Farklı başlıkları sayesinde ürünü farklı alan ve yüzeylerde de rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Kaliteli malzemesi sayesinde ürünü uzun yıllar boyunca kullanabilirsiniz.

10. Katlanabilen sap tasarımıyla MERIGLARE Toz Alma Aleti

Avize ve yüksek yerdeki ürünlerin tozlarını almak sizi zorlayabilir. MERIGLARE Toz Alma Aleti sayesinde yüksek alanlara kolayca ulaşabilirsiniz. 360 derece dönebilen esnek kafa tasarımı toz alma sırasında rahat hareket imkânı veriyor. Ürünü; panjur, avize, kapı üstü ve yüksek pencereleri temizlemek için tercih edebilirsiniz. Teleskopik sapı 34 ila 240 cm arasında uzayabilir. Bu sayede ihtiyaç duyduğunuz uzunluk ayarını seçebilirsiniz. Mikrofiber malzemeden elde edilen ürün, tozları üzerine çekerek kolayca temizlik yapmanızı sağlayacak. Dayanıklı yapısıyla ürünü uzun süre kullanabilirsiniz. Toz alma aletini yıkayarak pratik bir biçimde temizleyebilirsiniz.