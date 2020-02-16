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Temizlik görevlisi çöpte bulduğu 125 bin TL’yi sahibine teslim etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2020 12:44 | Son Güncelleme

Bursa'da Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde çalışan temizlik işçisi, çöp toplarken bulduğu 110 bin TL ve bin 500 doları sahibine teslim ederek, emekli işçinin yıkılan hayallerini yeniden yeşertti.

Temizlik görevlisi çöpte bulduğu 125 bin TL’yi sahibine teslim etti

Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Ahmet Gökçe, Bağlarbaşı Mahallesi’nde sabah saatlerinde temizlik yaptığı esnada yerde gördüğü bir poşeti çöp kamyonuna atmak istedi. Poşeti eline alınca içinde desteler halinde para olduğunu gören Ahmet Gökçe, hemen durumu amirlerine ve polis ekiplerine bildirdi. Birkaç saatlik araştırma sonrasında paranın 57 yaşındaki Nurettin Kılıççı’ya ait olduğu anlaşıldı.

'O ANDA DÜNYA BAŞIMA YIKILDI'

Sabah saatlerinde oğluyla birlikte Yenişehir’den yetiştirmek için küçükbaş hayvan almak için evden çıktıklarını anlatan emekli işçi Nurettin Kılıççı, “Yenişehir’e geldiğimizde hayvan satın almak isterken paranın yanımızda olmadığını fark ettik. O anda dünya başıma yıkıldı. Çünkü, 25 yıllık birikimim bir anda yok olmuştu. Sonra paramızın temizlik işçisi tarafından bulunduğunu öğrenince dünyalar bizim oldu. Belediye çalışanlarımızdan Allah razı olsun. Büyük bir insanlık örneği gösterdiler. Başkan Mustafa Dündar nezdinde tüm ekibe çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

'ÇOK MUTLU VE HUZURLUYUM'

Parayı bulan temizlik işçisi Ahmet Gökçe de her insanın yapması gereken davranışta bulunduğunu belirterek, “Nurettin amcamız, gecesini gündüzüne katıp çalışmış parasını biriktirmiş. Bir anlık dalgınlıktan dolayı parasını unutmuş. Parasını bulmak da bize nasip oldu. En az Nurettin amca kadar sevindik. Çok mutlu ve huzurluyum” dedi.

‘Çalışma arkadaşım’ dediği Ahmet Gökçe’nin belki dünyayı değiştiremeyeceğini ama iyiliğe ilham olacağını söyleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ‘İyilik insanlık sanatıdır’ diyen Nizami’nin sözünü de hatırlatarak, gerçek zenginliğin yapılan iyilikler ile ölçüldüğünü belirtti. Başkan Dündar, “Belediyecilik demek, Şehrül-Emin demektir. Güvenilen yer demektir. Başkanından çalışanına kadar herkes şehrine sahip çıkmak için gayret gösteriyor. Böyle olaylar, bizim için büyük bir imtihan. O anlarda kişilik öne çıkar. Bizim arkadaşlarımız da böyle bir olayda insani hasletlerini gösterdiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Paranın sahibi adına da seviniyoruz. Onun da alın teri emeği. Böyle vicdanlı ve duyarlı çalışma arkadaşlarımız olduğu için gururluyuz” şeklinde konuştu.

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni gezen işçilere Başkan Dündar tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: İHA

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