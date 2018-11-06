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Temizlik görevlisi kadına PKK gözaltısı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.11.2018 13:00 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de, terör örgütü PKK/KCK ile irtibatlı olduğu iddiasıyla A.G.

Temizlik görevlisi kadına PKK gözaltısı

Eyüp KELEBEK / ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR'de, terör örgütü PKK/KCK ile irtibatlı olduğu iddiasıyla A.G. (53) adlı kadın gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve Özel Harekat Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bir eve düzenledikleri baskında A.G.'yi yakaladı. Bir firmada temizlik görevlisi olarak çalıştığı belirtilen A.G.'nin kaldığı evde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.
Terör örgütü PKK/KCK ile irtibatlı olduğu öne sürülen A.G., TEM Şubesi'ne götürüldü. A.G., yapılan sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi.
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Temizlik görevlisi kadına PKK gözaltısıTemizlik görevlisi kadına PKK gözaltısıTemizlik görevlisi kadına PKK gözaltısı

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