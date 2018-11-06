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Temizlik görevlisi kadına PKK gözaltısı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 06.11.2018 14:45 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI Eskişehir'de, terör örgütü PKK/KCK ile irtibatlı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan temizlik görevlisi Adile G., sevk edildiği adliyede Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Temizlik görevlisi kadına PKK gözaltısı (2)

TUTUKLANDI
Eskişehir'de, terör örgütü PKK/KCK ile irtibatlı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan temizlik görevlisi Adile G., sevk edildiği adliyede Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Temizlik görevlisi kadına PKK gözaltısı (2)Temizlik görevlisi kadına PKK gözaltısı (2)Temizlik görevlisi kadına PKK gözaltısı (2)

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