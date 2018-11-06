Temizlik görevlisi kadına PKK gözaltısı (2)

TUTUKLANDI
Eskişehir'de, terör örgütü PKK/KCK ile irtibatlı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan temizlik görevlisi Adile G., sevk edildiği adliyede Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
FOTOĞRAFLI
Yazışmaları ortaya çıktı: Beyza uygun, adres bekliyoruz
Kastamonu'da başıboş uyuz ve hastalıklı köpekler vatandaşlara kabusu yaşatıyor
Ankara'yı sarsan gelişme! Sayıştay'dan açıklama geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Hanife cinayetinde kan donduran detaylar!
Sert Türkiye açıklaması: Nihai olarak son verilsin!
Kaçırıldı, tecavüze uğradı, dayak yedi... Yaşadığı kabus 2 ay boyunca devam etti
Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Sabrımızı zorluyor
SMS kullanımı tarih oluyor!
Masaj koltuğuna oturmadan bir kez daha düşünün
Okuyucu Yorumları 0 yorum