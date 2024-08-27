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  4. Temizlik görevlisi kadınlar sokakları adeta podyuma çevirdiler

Temizlik görevlisi kadınlar sokakları adeta podyuma çevirdiler

27.08.2024 12:22
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
27.08.2024 12:22
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Kadınlar artık neredeyse tüm dünyada her meslek dalında var. İş gücünde kendini gösteren kadınlar toplumun her kesiminde etkin bir rol oynuyor.

Görüntüler Portekiz’den, iki temizlik görevlisi kadını sokakta görenler hayran kaldı.
Video, bu iki kadını dünya çapında tanınır hale getirdi. Görüntü izleyenlerin büyük ilgisini çekti.

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PODYUMDAN FIRLAMIŞ GİBİ

Temizlik aracının arkasındaki arabada seyahat eden bir kişinin bu iki emekçi ve güzel kadını çekip sosyal medyada paylaşmasıyla temizlik görevlilerinin videosu kısa sürede viral oldu.

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HEM ŞAŞIRTTI HEM BEĞENİ TOPLADI

Hem pek çok ülkede kadınların çalışmak için tercih etmediği bir alan olduğundan hem de temizlik görevlisi kadınlar modelleri aratmadığından görüntüler izleyenleri hem şaşırttı hem beğeni topladı. Videonun altına gelen yorumlardan bazıları şu şekilde oldu;

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Anahtar Kelimeler:
temizlik görevlisi
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