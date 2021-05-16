HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Temizlik görevlisi molada fenalaşıp hayatını kaybetti! Cansız bedenini arkadaşları buldu

Temizlik görevlisi molada fenalaşıp hayatını kaybetti! Cansız bedenini arkadaşları buldu

16.05.2021 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde temizlik görevlisi olarak görev yapan bir kişi, mola esnasında fenalaşıp yere düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Temizlik görevlisi molada fenalaşıp hayatını kaybetti! Cansız bedenini arkadaşları buldu

Edinilen bilgiye göre olay saat 02.40 sıralarında İZBAN (İzmir Banliyö Sistemi) Naldöken İstasyonu'nda meydana geldi. İddiaya göre İZBAN'da temizlik görevlisi olarak çalışan Aydın Ural (43), mola vermek için istasyonun acil çıkış kapısından dışarı çıktı. Ural'ın moladan dönmemesi üzerine şüpheye düşen iş arkadaşları, telefonla kendisine ulaşmaya çalıştı. Telefona yanıt alamaması üzerine dışarı çıkan diğer çalışanlar, Aydın Ural'ı acil çıkış kapısının önünde yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Henüz belirlenemeyen nedenden dolayı fenalaşarak yere düştüğü ve hayatını kaybettiği belirlenen Aydın Ural'ın cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ural'ın kesin ölüm nedeni burada yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSosyal medyada yeni akım: Kırmızı ruj challengeSosyal medyada yeni akım: Kırmızı ruj challenge
Esenyurt'ta şampiyonluk kutlaması kazayla sonuçlandıEsenyurt'ta şampiyonluk kutlaması kazayla sonuçlandı
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
İzmir

En Çok Okunan Haberler

Fatih Terim'den şampiyonluk ve ayrılık açıklaması

Fatih Terim'den şampiyonluk ve ayrılık açıklaması

Gedson Fernandes, Galatasaray'a veda etti

Gedson Fernandes, Galatasaray'a veda etti

Logosu çok konuşulmuştu! Tabelalar asıldı, üzerleri örtüldü

Logosu çok konuşulmuştu! Tabelalar asıldı, üzerleri örtüldü

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Türkiye'den yeni karar! İsrail listeden çıkartıldı

Türkiye'den yeni karar! İsrail listeden çıkartıldı

Çocuk parkında korkunç cinayet

Çocuk parkında korkunç cinayet

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Sosyal medyadan haberleşip toplandılar! Bu halde yakalandılar

Sosyal medyadan haberleşip toplandılar! Bu halde yakalandılar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Erdoğan: İsrail'in zulmüne eyvallah etmeyeceğiz

Erdoğan: İsrail'in zulmüne eyvallah etmeyeceğiz

Erdoğan'dan normalleşme açıklaması

Erdoğan'dan normalleşme açıklaması

Arkadaşlarıyla alkol aldı, sonrası film gibi

Arkadaşlarıyla alkol aldı, sonrası film gibi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.