Temizlik görevlisi molada fenalaşıp hayatını kaybetti! Cansız bedenini arkadaşları buldu

Edinilen bilgiye göre olay saat 02.40 sıralarında İZBAN (İzmir Banliyö Sistemi) Naldöken İstasyonu'nda meydana geldi. İddiaya göre İZBAN'da temizlik görevlisi olarak çalışan Aydın Ural (43), mola vermek için istasyonun acil çıkış kapısından dışarı çıktı. Ural'ın moladan dönmemesi üzerine şüpheye düşen iş arkadaşları, telefonla kendisine ulaşmaya çalıştı. Telefona yanıt alamaması üzerine dışarı çıkan diğer çalışanlar, Aydın Ural'ı acil çıkış kapısının önünde yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Henüz belirlenemeyen nedenden dolayı fenalaşarak yere düştüğü ve hayatını kaybettiği belirlenen Aydın Ural'ın cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ural'ın kesin ölüm nedeni burada yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

