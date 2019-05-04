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Temizlik görevlisi olarak çalıştığı kitap fuarında yazdığı kitabı imzaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 12:40 | Son Güncelleme

Geçmiş senelerde düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarlarında temizlik görevlisi olarak çalışan Nermin Güner, yazdığı “Olur Ya” şiir kitabıyla 11.

Temizlik görevlisi olarak çalıştığı kitap fuarında yazdığı kitabı imzaladı

Geçmiş senelerde düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarlarında temizlik görevlisi olarak çalışan Nermin Güner, yazdığı “Olur Ya” şiir kitabıyla 11. Kocaeli Kitap Fuarı’nda okuyucuları için imzaladı.
Kocaeli Kitap Fuarı, hikayesiyle şaşırtan bir yazara ev sahipliği yaptı. Daha önceki yıllarda Kocaeli Kitap Fuarı’nda temizlik görevlisi olarak çalışan Nermin Güner, bu yıl 11.’si gerçekleştirilen fuarda yazdığı “Olur Ya” şiir kitabını okurları için imzaladı. Yıllardır şiir türünde denemeler yazan Nermin Güner, geçen yılki fuarda temizlik görevlisi olarak çalışırken kitaplara olan ilgiyi görünce şiirlerini kitaplaştırmaya karar verdi. Şiire olan ilgisini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Yazarlık Okulu’nda eğitim alarak geliştiren Güner, kendi kitabını yazdı.

Kitabını okurları için imzalıyor
Güner, yazdığı kitabı geçtiğimiz yıllarda temizlik görevlisi olarak çalıştığı Kocaeli Kitap Fuarı’nda okurları için imzaladı. Kitap yazma hikayesini anlatan Nermin Güner, “Kitap yazma serüvenim geçen sene Uluslararası Fuar Merkezi’nde Kitap Fuarı günlerinde çalıştığımda başladı. Zaten kitap ilgimi çekiyordu. Kocaeli Kitap Fuarı’na ‘bir gün beni de ağırlayacaksın’ dedim. Sonunda hayalim gerçek oldu. Ben şiirlerimi yazıp biriktiriyordum. Aslında ilk önce öykü yazmayı düşünüyordum. Sekapark’ta yazarlık kursuna gittim. Ama ben şiir yazdım ve daha sonra da şiirlerimi hocalarıma paylaştım. Şiirlerimi hocalarımla paylaştıktan sonra kitap olarak basıldı” dedi.

Her şiirinin bir hikayesi var
Torunu Hamza için yazdığı “Sen Gül Çocuk” ve Mona Lisa tablosuna bakarak yazdığı “Ben Bahtımdan Karalıyım” şiirlerine de kitabında yer veren Nermin Güner, her şiirinin bir hikayesi olduğunu belirtti.

Temizlik görevlisi olarak çalıştığı kitap fuarında yazdığı kitabı imzaladı

Temizlik görevlisi olarak çalıştığı kitap fuarında yazdığı kitabı imzaladı

Temizlik görevlisi olarak çalıştığı kitap fuarında yazdığı kitabı imzaladı

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