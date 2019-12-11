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Temizlik görevlisi yere döktüğü madde alev alınca yanmaktan son anda kurtuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 13:44 | Son Güncelleme

Temizlik görevlisi yere döktüğü madde alev alınca yanmaktan son anda kurtuldu

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, temizlik görevlisinin, çalıştığı fabrikanın zeminine döktüğü maddenin alev alması sonucu yanmaktan son anda kurtulması güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, ilçede faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan işçi, yanıcı maddelerin olduğu deponun beton zeminine temizlik maddesi döktü.

Temizlik makinesiyle yerleri temizlemeye başlayan işçi, bir anda meydana gelen parlama sonucu alevlerin arasında kaldı.

Hızla araçtan inip olay yerinden uzaklaşan işçi, durumu itfaiyeye bildirdi.

Fabrikada bulunan itfaiye ekipleri, yangını, raflardaki yanıcı maddelere ulaşmadan kısa sürede söndürdü.

Yangında, depoda küçük çapta hasar oluşurken, olay anı ise fabrikanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
işçi kimyasal madde temizlik yangın

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