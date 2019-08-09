Temizlik için meydan okudular

İnegöl Belediyesi’nin temizlikle ilgili sürdürdüğü çalışmalara destek maksadıyla TÜGVA yaz okulu öğrencileri tarafından başlatılan “meydan okuma” faaliyeti, Dareyn Gençlik Derneği tarafından sürdürüldü.

Geçtiğimiz hafta Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İnegöl Şubesi yaz okulu öğrencileri, Atatürk Anıtı arkasında bulunan yeşil alanda temizlik yapıp, çektikleri videoyla, “TÜGVA olarak daha temiz bir İnegöl için vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Farkındalık adına Dareyn Gençlik Derneğine meydan okuyoruz” şeklinde meydan okumuştu. Bu sayede İnegöl’de yeni bir akım başlamış oldu. Dareyn Gençlik Derneği meydan okumaya bugün karşılık vererek Yedi Hilal Derneği’ni göreve davet etti.

Dareyn Gençlik Derneği öğretmen ve öğrencileri, bugün 14.30’da kültür park içerisinde temizlik yaptı. Temizlik sonrası öğrenciler, “İnegöl Belediyesi’nin yapmış olduğu daha temiz bir İnegöl için Dareyn Gençlik Derneği olarak Yedi Hilal Derneğine meydan okuyoruz” bildirisini okudu.

Belediye Başkanı Alper Taban öğrencileri ziyaret etti. Burada kısa bir teşekkür konuşması yapan Taban, “Çok önemli ve yerinde bir uygulama yapıyorsunuz. Bunu biz sizler sayesinde yetişkinlerimize de örnek olması adına duyurmak istiyoruz. Biliyorsunuz uzun zamandır şehrimizi temiz tutabilmek için bir mücadele veriyoruz. Bu mücadelede sizlerin de ciddi emekleri var. Bugün de Dareyn Gençlik Derneği olarak bizlere destek verdiniz. Burada piknikçilerimizin gelip vakitlerini geçirirken farkında olmayarak etrafı kirli bıraktıklarını görüyoruz. Sizler de bu alanları temizliyorsunuz. Bu şehrimiz için çok önemli. Bizler inşallah bu yaptığımız faaliyetlerle büyüklerimize de temiz şehir kurgusu içerisinde yaşamayı, bu farkındalığı yaşatmayı arzu ediyoruz. Bunu da çok konuşarak değil, harekete geçerek yapıyoruz. Birisi yere atmış olabilir, biz onun attığı çöpü alarak atılması gereken yerlere atıyoruz. Siz de bugün bunu yaptınız. Hepinize teşekkür ediyorum” dedi.



