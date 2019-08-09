HABER

Temizlik için meydan okudular

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 18:06 | Son Güncelleme

İnegöl Belediyesi’nin temizlikle ilgili sürdürdüğü çalışmalara destek maksadıyla TÜGVA yaz okulu öğrencileri tarafından başlatılan “meydan okuma” faaliyeti, Dareyn Gençlik Derneği tarafından sürdürüldü.Geçtiğimiz hafta Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İnegöl Şubesi yaz okulu öğrencileri, Atatürk Anıtı arkasında bulunan yeşil alanda temizlik yapıp, çektikleri videoyla, “TÜGVA olarak daha temiz bir İnegöl için vatandaşlık görevimizi yerine getirdik.

Temizlik için meydan okudular

İnegöl Belediyesi’nin temizlikle ilgili sürdürdüğü çalışmalara destek maksadıyla TÜGVA yaz okulu öğrencileri tarafından başlatılan “meydan okuma” faaliyeti, Dareyn Gençlik Derneği tarafından sürdürüldü.
Geçtiğimiz hafta Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İnegöl Şubesi yaz okulu öğrencileri, Atatürk Anıtı arkasında bulunan yeşil alanda temizlik yapıp, çektikleri videoyla, “TÜGVA olarak daha temiz bir İnegöl için vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Farkındalık adına Dareyn Gençlik Derneğine meydan okuyoruz” şeklinde meydan okumuştu. Bu sayede İnegöl’de yeni bir akım başlamış oldu. Dareyn Gençlik Derneği meydan okumaya bugün karşılık vererek Yedi Hilal Derneği’ni göreve davet etti.
Dareyn Gençlik Derneği öğretmen ve öğrencileri, bugün 14.30’da kültür park içerisinde temizlik yaptı. Temizlik sonrası öğrenciler, “İnegöl Belediyesi’nin yapmış olduğu daha temiz bir İnegöl için Dareyn Gençlik Derneği olarak Yedi Hilal Derneğine meydan okuyoruz” bildirisini okudu.
Belediye Başkanı Alper Taban öğrencileri ziyaret etti. Burada kısa bir teşekkür konuşması yapan Taban, “Çok önemli ve yerinde bir uygulama yapıyorsunuz. Bunu biz sizler sayesinde yetişkinlerimize de örnek olması adına duyurmak istiyoruz. Biliyorsunuz uzun zamandır şehrimizi temiz tutabilmek için bir mücadele veriyoruz. Bu mücadelede sizlerin de ciddi emekleri var. Bugün de Dareyn Gençlik Derneği olarak bizlere destek verdiniz. Burada piknikçilerimizin gelip vakitlerini geçirirken farkında olmayarak etrafı kirli bıraktıklarını görüyoruz. Sizler de bu alanları temizliyorsunuz. Bu şehrimiz için çok önemli. Bizler inşallah bu yaptığımız faaliyetlerle büyüklerimize de temiz şehir kurgusu içerisinde yaşamayı, bu farkındalığı yaşatmayı arzu ediyoruz. Bunu da çok konuşarak değil, harekete geçerek yapıyoruz. Birisi yere atmış olabilir, biz onun attığı çöpü alarak atılması gereken yerlere atıyoruz. Siz de bugün bunu yaptınız. Hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Temizlik için meydan okudular

Antalya'da şaşkınlık veren olay! Kulağından canlı kelebek çıktı Antalya'da şaşkınlık veren olay! Kulağından canlı kelebek çıktı
Beyaz incirde hasat zamanıBeyaz incirde hasat zamanı
DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Tınaztepe Kampüsü'ne taşınıyorDEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Tınaztepe Kampüsü'ne taşınıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hükümetten kamu işçilerine yeni zam teklifi

Hükümetten kamu işçilerine yeni zam teklifi

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

Adliyeden hastaneye! Eski eşi getirdi

Adliyeden hastaneye! Eski eşi getirdi

ABD'den Hürmüz Boğazı talebi

ABD'den Hürmüz Boğazı talebi

'Kırmızı gözlü, siyah pelerinli, cinsiyeti olmayan biriyle...'

'Kırmızı gözlü, siyah pelerinli, cinsiyeti olmayan biriyle...'

Son dakika! 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

Son dakika! 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Balıkesir’in Havran ilçesinde korkunç kaza! Yaralılar var

Tatil yolunda kazalar başladı! Yaralılar var

Son dakika: Bakan Kurum: Denizli'de 150 konut inşaatını başlatıyoruz

Bakan'dan deprem açıklaması! İşte son durum

Bakan Çavuşoğlu'ndan net Suriye mesajı: Müsaade etmeyeceğiz

Bakan Çavuşoğlu'ndan net mesaj: Müsaade etmeyeceğiz

İstanbul’da yol durumu! Bayram tatili trafiği başladı

İstanbul’da yol durumu! Bayram tatili trafiği başladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan emniyet kemeri uyarısı

Bakan Soylu'dan emniyet kemeri uyarısı

Konyaaltı Plajı'ndaki amip iddialarına belediyeden açıklama

Konyaaltı Plajı'yla ilgili o iddiaya açıklama geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.