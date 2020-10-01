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Temizlik için yaktığı ateşi söndürmek isterken ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2020 16:03 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan çalı yangını paniğe neden oldu.

Antalya’nın Alanya ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan çalı yangını paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 1 kişi ağır yaralandı.
Konaklı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, A.Y. isimli kişi temizlik için yaktığı ateş rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yangının büyümesiyle A.Y., müdahale etti ancak başarılı olamayarak yaralandı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 1 dönümlük alan zarar görürken, vücudunun çeşitli bölgelerinde yanıklar oluşan A. Y. sağlık ekipleri tarafından ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye götürüldü. Burada tedaviye alınan A.Y.’nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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