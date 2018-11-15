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Temizlik işçileri, buldukları cüzdanı sahibine teslim etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 16:29 | Son Güncelleme

KAYSERİ Kocasinan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde görevli 3 işçi, çöp konteynerinde buldukları cüzdanı, uzun uğraşlar sonucu buldukları sahibine teslim etti.

Temizlik işçileri, buldukları cüzdanı sahibine teslim etti

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ Kocasinan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde görevli 3 işçi, çöp konteynerinde buldukları cüzdanı, uzun uğraşlar sonucu buldukları sahibine teslim etti.
Eski Sanayi Bölgesi’nde görevliyken çöp konteyneri içindeki kayıp cüzdanı fark eden belediye işçilerinden Hasan Uslu, Oğuz Sarıkaya ve İsmail Korkutan, 3 gün cüzdanın sabihini aradıktan sonra buldui.
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Görevlerini yerine getirirken cüzdanı bulan arkadaşlarımız hiç tereddüt etmeden sahibine teslim etmiştir. İşçilerimiz aslında olması gereken davranışı sergilemişlerdir. Günümüzde bu tür durumlarda olumsuz vakalarla karşılaştığımız için onların bu davranışı topluma örnek teşkil etmektedir" diye konuştu.
'HİÇ EKSİĞİ YOK'
Cüzdanın sahibi Ali Sirer (30) ise Eski Sanayi Bölgesinde yürüdüğü sırada cüzdanını kaybettiğini belirterek, "Kocasinan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ndeki görevli çalışanlar, çöpleri almaya geldiklerinde cüzdanımı bulmuşlar. Sonra bana ulaşmak için buradaki herkese sormuşlar. Cüzdanımda hiçbir eksik yok. Ben, cüzdanım bulunmaz diye ümidimi kesmiştim ama, arkadaşlar sağ olsunlar cüzdanımı bulup, teslim ettiler" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Temizlik işçileri, buldukları cüzdanı sahibine teslim etti

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