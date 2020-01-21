Temizlik işçisi bulduğu öğrenci servis ücretini sahibine teslim etti

Emin YEŞİL/İSTANBUL,(DHA)- SULTANGAZİ'de temizlik işçisi, yol ve kaldırımı temizlerken bulduğu, içerisinde bir miktar para olan zarfı, amirleri aracılığıyla sahibine teslim etti. Temizlik işçisinin bulduğu zarfın 7. Sınıf öğrencisi Selim Karakodak'a ait olduğu ve içindeki paranın servis ücreti olduğu öğrenildi.

Sultangazi Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Murat Koç, geçen Cuma günü Sultançiftliği Mahallesi 30 Sokak'ta temizlik çalışması yaparken içinde 210 lira olan zarf buldu. Koç, bulduğu zarfı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Nazmi Bala'ya teslim etti. Zarfın üzerinde yazan numarayı arayan belediye yetkilileri, paranın Piri Reis Ortaokulu'nda okuyan 7. Sınıf öğrencisi Selim Karakodak'a ait olduğunu öğrendi. Aynı günün akşamı görevliler, Karakodak'ın yaşadığı eve giderek, parasını teslim etti.

"PARANIN GERİ GELECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORDUM"

Zarfın içinde bulunan paranın servis ücreti olduğunu belirten Selim Karakodak, "Okula gidecektim, karne alacaktım. Heyecanlandım. Baktım cebimde servisin parası yok. Söylemedim servisçiye. Akşam eve geldiler. Bana paramı verdiler. Paranın geri geleceğini düşünmüyordum. Şaşırdım. Geldiği için mutluyum" diye konuştu.