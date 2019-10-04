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Temizlik işçisi, çöpten bulduklarını sanata dönüştürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 19:36 | Son Güncelleme

SİVAS'ta belediye bünyesinde temizlik işçisi olarak görev yapan ilkokul mezunu Murat Uçar (38), çöpten bulduğu malzemelerle kentin simgesi olan cami ve medreselerin maketini yaptı.

Rahmi MEYVECİ/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta belediye bünyesinde temizlik işçisi olarak görev yapan ilkokul mezunu Murat Uçar (38), çöpten bulduğu malzemelerle kentin simgesi olan cami ve medreselerin maketini yaptı. Kent meydanında yaptığı eserlerden oluşan sergi açan Uçar, altınla ödüllendirildi.

Sivas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde bünyesinde görev yapan Murat Uçar, son 3 yılda çöplerde bulduğu atık malzemeleri biriktirmeye başladı. Bunları değerlendirmeye karar veren Uçar, kentin simgelerinden Gök Medrese, Çifte Minare , Kale Camisi gibi eserlerin maketlerini yaptı. Bunun yanında kendine özgü bazı maket tasarımlarını da gerçekleştiren Köse'nin yaptığı eserler, belediyenin desteği ile kent meydanındaki Kongre Müzesi bahçesinde sergilendi. Uçar'ın sergisini Sivas Valisi Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de gezdi. Vali Ayhan ve Başkan Bilgin, başarılı eserler ortaya çıkaran Uçar'ı altın ile ödüllendirdi.

Çöp kenarlarına bırakılan atık malzemeleri topladıktan sonra bu şekilde değerlendirmek istediğini anlatan Uçar, "Çalıştığım süre boyunca çöplere atılan atık malzemeleri toparladım ve bu eserleri meydana getirdim. Ramazan ayında vakit geçirmek için Çifte Minare'den başladım. Ardından Kale Camisi'ni yaptım. İnsanlar anlasın ki attığımız malzemeler bu şekilde değerlendirilebiliyormuş. Ben ilkokul mezunu olarak bunu yaptım. En uzun süren maket büyük cami oldu. Toplaması biraz uzun sürdü. Yaklaşık 3 ay uğraşarak ortaya çıkardım. Bu caminin yapımında su boruları, ağaç tabak, şeker tabakları, oyuncak araba tekerleri, mutfak tezgahlarında kullanılan taşları bir şekilde toparladım ve ortaya bu eseri çıkardım. Bunların hepsi çöplere atılan atık malzemeler. Bunları yapmak için kullandığım her şey çöpe atılan malzemeler" diye konuştu.

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