Temizlik işçisi kıyafeti giyerek soydular

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) ESENLER'de belediye temizlik işçisi kıyafeti giyerek girdikleri binada, Esenler Şoförler Esnaf Odası'nın kapısını kırarak kasadaki 20 bin lirayı çalan 3 şüpheliden biri polis tarafından yakalandı. Polis olayla ilgili 2 kişiyi daha arıyor. 2 Aralık 2018'de meydana gelen olayda gece yarısından sonra kapıyı kırarak içeri giren hırsızlar, içerde bulunan kasayı açarak aldıklarıyaklaşık 20 bin lira ile kaçmışlardı. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kamera görüntülerini kullanarak şüphelilerin eşkalini belirledi. Görüntülerde şüphelilerin belediye temizlik görevlisi kıyafeti giydikleri tespit edildi. Kamera görüntüleri kullanarak oturdukları sokağa kadar takip edilen şüphelilerden Gürcistan uyruklu Paata S.(45) önceki gün gözaltına alındı. Daha önceden hırsızlık suçundan polise geliş kaydı bulunduğu öğrenilen Paata S.'nin işlemleri Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Yapılan soruşturmada Paata S.'nin suçu arkadaşları ile birlikte önce belediyenin gençlik merkezinden temizlik işçisi kıyafetleri çalarak, soyguna geçtikleri öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Paata S. adliyeye sevk edildi.

