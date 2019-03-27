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Temizlik işçisi, mesai arkadaşını pompalı tüfekle öldürdü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2019 19:04 | Son Güncelleme

EŞİYLE İLİŞKİSİ OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜĞÜ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ Alaplı ilçesinde belediye temizlik işçisi İsmail Çavdar'ı, belediyeye ait temizlik aracıyla caddeyi temizlerken öldüren belediye işçisi Nazım Akın, adliyeye sevk edildi.

EŞİYLE İLİŞKİSİ OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜĞÜ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Alaplı ilçesinde belediye temizlik işçisi İsmail Çavdar'ı, belediyeye ait temizlik aracıyla caddeyi temizlerken öldüren belediye işçisi Nazım Akın, adliyeye sevk edildi. Adliye önünde gazetecilere saldırmaya çalışan İsmail Çavdar'ın yakınlarına polis müdahalede bulundu. İsmail Çavdar'ın yakınları, "Adam mahvoldu. Adamın hayat bitti. İşinden oldu, ekmeğinden oldu, ailesinden çoluğundan çocuğundan oldu" dedi.

1 YILLIK HUSUMET İDDİASI

İsmail Çavdar ile iş arkadaşı Nazım Akın arasında 1 yıldan bu yana husumet bulunduğu kısa süre önce de tartışmalarından dolayı karakolda birbirlerinden şikayetçi oldukları öğrenildi. İsmail Çavdar'ın sabah iş arkadaşının çalıştığı yere gelerek pusu kurduğu ve pompalı tüfekle 4 el ateş ettiği tespit edildi. İsmail Çavdar’ın emniyetteki ifadesinde cinayeti Nazım Akın'ın eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü için işlediğini söylediği öğrenildi.

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