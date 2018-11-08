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Temizlik işçisi piknik tüpüyle intihar etmiş

YAŞAM HABERLERİ  | 08.11.2018 18:36 | Son Güncelleme

AYDIN Valiliği, 77 gün sonra cesedi metruk binada bulunan belediye temizlik işçisi Murat T.'nin (48) piknik tüpünü kullanarak intihar ettiğinin belirlendiğini açıkladı.

Temizlik işçisi piknik tüpüyle intihar etmiş

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN Valiliği, 77 gün sonra cesedi metruk binada bulunan belediye temizlik işçisi Murat T.'nin (48) piknik tüpünü kullanarak intihar ettiğinin belirlendiğini açıkladı.
Aydın Büyükşehir Belediyesi Temizlik İşlerinde çalışan ve 22 Ağustos günü ortadan kaybolan işçi Murat T.'nin cesedi, geçen salı akşamı Hasan Efendi Mahallesi 1904 Sokak 7 numaradaki metruk binada bulundu. Yanında evinden getirdiği anlaşılan piknik tüpüne bağlanan hortumun, başına geçmiş poşetin içine sokulduğu görüldü. Murat T., otopsi işleminin ardından dün kentte toprağa verildi.
Aydın Valiliği, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Efeler Belediyesi bünyesinde çalışan temizlik görevlileri Y.Y. ve A.Y., Efeler Polis Merkezi Amirliğine gelerek, metruk binada, üzerinde Aydın Büyükşehir Belediyesi temizlik işçilerinin kıyafeti ve ayakkabısı bulunan bir erkek cesedi buldukları ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine intikal edildi. Bodrum katında, çürümüş erkek cesedinin olduğu görüldü. Cumhuriyet Savcısının nezaretinde, olay yeri inceleme şube müdürlüğü görevlilerince incelemeler yaptı. Olay mahallinde herhangi bir delici, kesici veya ateşli silah bulunamamış olması ayrıca yapılan otopside herhangi bir darp, cebir, yanık izlerin olmadığı, kesici, delici veya ateşli silahla yaralandığına veya öldürülmesine sebebiyet verebilecek iz ve emarenin bulunmadığı anlaşıldı. Elde edilen tüm bu bilgi, belge ve deliller neticesinde buluntu erkek cesedinin üzerinden çıkan kimlikle diğer iz ve emareler değerlendirildiğinde, cesedin kayıp Murat T.'ye isimli ait olduğu anlaşıldı. Murat T.'nin piknik tüpünü kullanmak suretiyle intihar ettiği anlaşıldı" denildi.

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