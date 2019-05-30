HABER

Temizlik işçisi, yolda bulduğu altını sahibine teslim etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 11:09 | Son Güncelleme

Bolu’da, belediyenin temizlik işlerinde çalışan Nevzat Güler (47), cadde üzerinde temizlik yaptığı sırada bulduğu çeyrek altını sahibine teslim etti.Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde, 4,5 yıldır temizlik işçisi olarak çalışan 2 çocuk babası Nevzat Güler, İzzet Baysal Caddesi üzerinde çalıştığı sırada yerde altın kesesi gördü.

Temizlik işçisi, yolda bulduğu altını sahibine teslim etti

Bolu’da, belediyenin temizlik işlerinde çalışan Nevzat Güler (47), cadde üzerinde temizlik yaptığı sırada bulduğu çeyrek altını sahibine teslim etti.
Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde, 4,5 yıldır temizlik işçisi olarak çalışan 2 çocuk babası Nevzat Güler, İzzet Baysal Caddesi üzerinde çalıştığı sırada yerde altın kesesi gördü. Keseyi açan ve içinde çeyrek altın olduğunu gören Güler, durumu arkadaşlarına da haber verdi. Güler ve arkadaşları, kesenin üzerinde ismi yazılı olan kuyumcuya giderek altın bulduklarını söyledi.
Kuyumcu sahibi Vedat Yardemir, altının kendilerinden alındığını teyit ederek, satış yaptıkları İrfan Başaran’ı aradı. Satın aldığı altını düşürdüğünün farkında olmayan Başaran, ceplerinde altını bulamayınca kuyumcuya gitti. Başaran’ı kuyumcuda bekleyen temizlik işçisi Nevzat Güler, bulduğu altını sahibine teslim etti.
“5 milyar da bulsam almam”
Temizlik işçisi Güler, daha önce de cadde üzerinde temizlik yaparken çanta, para, cep telefonu gibi eşyalar bulduğunu ve belediyeye teslim ettiğini belirterek, “Bulduklarımı almam. Yerde 5 milyar da para bulsam gidip teslim ederim. Ekmeğimi belediyeden yiyorum” dedi.
Düşürdüğü altınına kavuşan Başaran ise, “Arkadaşa çok teşekkür ederim. Çok gurur verici bir olay. Ben altının kaybolduğunu bilmiyordum” şeklinde konuştu.
“Bize güven veriyor”
İzzet Baysal Caddesi üzerinde kuyumculuk yapan Vedat Yardemir, Nevzat arkadaşımıza bu örnek davranışından dolayı çok teşekkür ederiz. Her insanı yaptığı işe göre hor görmemek lazım. İnsanların dürüst olacağını düşünmek lazım. İzzet Baysal Caddesi’nde çalışması bize güven veriyor. Kaybolan bir eşyamız olsa her zaman sahip çıkılacağı gördük. Böyle arkadaşlarımıza sahip çıkmamız lazım. Temizlik İşleri Müdürü Gülden hanımı da arayarak, böyle insanları çalıştırdıkları için teşekkür ettim” ifadelerini kullandı.

Temizlik işçisi, yolda bulduğu altını sahibine teslim etti

Temizlik işçisi, yolda bulduğu altını sahibine teslim etti

Temizlik işçisi, yolda bulduğu altını sahibine teslim etti

Ölüme yürüdü! 'Şeytan' diye bağırdı ve...Ölüme yürüdü! 'Şeytan' diye bağırdı ve...
TİKA’dan Paraguay’da iftarTİKA’dan Paraguay’da iftar
Kemer'de her yerde kitap okunacakKemer'de her yerde kitap okunacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanı Soylu: Benim endişem ve korkum şudur...

İçişleri Bakanı Soylu: Benim endişem ve korkum şudur...

Avcı ve Buruk imzayı atıyor! Menajeri açıkladı...

Avcı ve Buruk imzayı atıyor! Menajeri açıkladı...

Survivor'a veda eden Hikmet'ten canlı yayında itiraf!

Survivor'a veda eden Hikmet'ten canlı yayında itiraf!

ABD'den yeni S-400 tehdidi!

ABD'den yeni S-400 tehdidi!

Asansörde kabus! Korkunç olay

Asansörde kabus! Korkunç olay

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Hulusi Akar yeni askerlik sistemi tarih verdi

Hulusi Akar yeni askerlik sistemi tarih verdi

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da bir ilk! Otobüslerde yeni dönem

Ankara'da bir ilk! Otobüslerde yeni dönem

Son dakika: FETÖ davasında o pilotların cezası belli oldu!

Son dakika: FETÖ davasında o pilotların cezası belli oldu!

Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 19'a yükseldi

Pençe Harekatı'nda yeni gelişme! Bakanlık duyurdu

Şans Topu sonuçları 29 Mayıs: Büyük ikramiye üçe bölündü

Büyük ikramiye üçe bölündü

Sayısal Loto sonuçları 29 Mayıs: Büyük ikramiye 4 milyonu geçti!

üyük ikramiye 4 milyonu geçti!

Günlük burç yorumları 30 Mayıs Perşembe - Merkür ve Neptün arasında sert gerilim

Merkür ve Neptün arasında sert gerilim!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.