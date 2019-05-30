Temizlik işçisi, yolda bulduğu altını sahibine teslim etti

Bolu’da, belediyenin temizlik işlerinde çalışan Nevzat Güler (47), cadde üzerinde temizlik yaptığı sırada bulduğu çeyrek altını sahibine teslim etti.

Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde, 4,5 yıldır temizlik işçisi olarak çalışan 2 çocuk babası Nevzat Güler, İzzet Baysal Caddesi üzerinde çalıştığı sırada yerde altın kesesi gördü. Keseyi açan ve içinde çeyrek altın olduğunu gören Güler, durumu arkadaşlarına da haber verdi. Güler ve arkadaşları, kesenin üzerinde ismi yazılı olan kuyumcuya giderek altın bulduklarını söyledi.

Kuyumcu sahibi Vedat Yardemir, altının kendilerinden alındığını teyit ederek, satış yaptıkları İrfan Başaran’ı aradı. Satın aldığı altını düşürdüğünün farkında olmayan Başaran, ceplerinde altını bulamayınca kuyumcuya gitti. Başaran’ı kuyumcuda bekleyen temizlik işçisi Nevzat Güler, bulduğu altını sahibine teslim etti.

“5 milyar da bulsam almam”

Temizlik işçisi Güler, daha önce de cadde üzerinde temizlik yaparken çanta, para, cep telefonu gibi eşyalar bulduğunu ve belediyeye teslim ettiğini belirterek, “Bulduklarımı almam. Yerde 5 milyar da para bulsam gidip teslim ederim. Ekmeğimi belediyeden yiyorum” dedi.

Düşürdüğü altınına kavuşan Başaran ise, “Arkadaşa çok teşekkür ederim. Çok gurur verici bir olay. Ben altının kaybolduğunu bilmiyordum” şeklinde konuştu.

“Bize güven veriyor”

İzzet Baysal Caddesi üzerinde kuyumculuk yapan Vedat Yardemir, Nevzat arkadaşımıza bu örnek davranışından dolayı çok teşekkür ederiz. Her insanı yaptığı işe göre hor görmemek lazım. İnsanların dürüst olacağını düşünmek lazım. İzzet Baysal Caddesi’nde çalışması bize güven veriyor. Kaybolan bir eşyamız olsa her zaman sahip çıkılacağı gördük. Böyle arkadaşlarımıza sahip çıkmamız lazım. Temizlik İşleri Müdürü Gülden hanımı da arayarak, böyle insanları çalıştırdıkları için teşekkür ettim” ifadelerini kullandı.



