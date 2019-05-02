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Temizlik işçisi, yolda bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 11:29 | Son Güncelleme

NEVŞEHİR'de temizlik işçisi Necip Kemaloğlu (49), görevli olduğu caddede temizlik yaparken bulduğu, içinde para, döviz ve kredi kartlarının bulunduğu cüzdanı sahibini arayarak teslim etti.

Temizlik işçisi, yolda bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti

NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR'de temizlik işçisi Necip Kemaloğlu (49), görevli olduğu caddede temizlik yaparken bulduğu, içinde para, döviz ve kredi kartlarının bulunduğu cüzdanı sahibini arayarak teslim etti. Kemaloğlu, davranışı nedeniyle Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından çeyrek altınla ödüllendirildi.
Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Necip Kemaloğlu, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan otobüs durağında temizlik yaptığı sırada, içerisinde bir miktar para, döviz, kredi kartları, kimlik ve sürücü belgesi olan cüzdan buldu. Kemaloğlu, daha sonra cüzdanın sahibi kadına cep telefonu ile ulaştı. Kemaloğlu, bir araya geldiği isminin açıklamasını istemeyen kadına cüzdanını teslim etti.
BELEDİYE BAŞKANI TARAFINDAN ÖDÜLLENDİRİLDİ
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, örnek davranışından dolayı Necip Kemaloğlu'nu makamında kabul etti. Kemaloğlu'nu çeyrek altın ile ödüllendiren Başkan Arı, "Nevşehir böyle bir şehir işte. En altta çalışan personelimizden en üstte çalışanına kadar her birisi bu şehrin insanına yakışır bir tavır sergiliyor. Bu nedenle, bu şehre hizmet etme şansını veren Allah'a şükür ediyorum. Ben de böyle bir gelişmeyi çalışma arkadaşlarımdan öğrendiğimde büyük bir onur ve gurur duydum. Çalışanlarımızın kenti sahiplenmesi çok önemli. Biz kendisine sembolik bir armağan hediye ettik. Böyle davranışlara sahip çıkmamız lazım" dedi.
Necip Kemaloğlu ise, yaptığı hareketin insanlık görevi olduğunu belirterek şunları söyledi: "Her gün temizlik yaptığım caddede bankların altında bir bayan cüzdanı olduğu fark ettim. Çevrede kimse yoktu ve sahibini bulmak için içerisine baktım. İçerisinde miktarını kontrol etmediğim para ve döviz vardı. Cüzdandaki bir telefon faturası dikkatimi çekti ve bunun cüzdan sahibine ait olabileceğini düşünerek aradım. Telefona çıkan kadın kontrol ettiği çantasında cüzdanının olmadığını ve benim bulduğum cüzdanın kendisine ait olduğunu söyledi. Bir süre sonra buluşarak kendisine cüzdanını teslim ettim."

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Temizlik işçisi, yolda bulduğu cüzdanı sahibine teslim ettiTemizlik işçisi, yolda bulduğu cüzdanı sahibine teslim ettiTemizlik işçisi, yolda bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti

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