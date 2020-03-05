Temizlik işçisinin dans ettiği anlar izleyenleri gülümsetti

Muratpaşa ilçesi Meydankavağı mahallesinde sabah saatlerinde elinde süpürgeyle sokaktaki çöpleri toplayan temizlik işçisinin yaptığı hareketler, görenleri şaşırttı, bir o kadar da gülümsetti. Vatandaşlar tarafından cep telefonuna kaydedilen temizlik işçisi, çöpleri kıvrak dans figürleriyle topladı. Süpürgeyle adeta dans eden işçi, topladığı çöpleri konteynere de yine dans ederek boşalttı.

"KENDİSİ BİLE MUTLULUK SEBEBİ"

Sosyal medyadaki ‘Antalya Hakkında’ adlı sayfada paylaşılan görüntülere de vatandaşlardan takdir yağdı. Çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılan görüntüler, binlerce kişi tarafından izlendi, beğeni yağmuruna tutuldu. Vatandaşlar, temizlik işçisi için “Antalya tertemiz, dayı pırıl pırıl”, İşini severek yapıyor, helal olsun”, “Kendisi bile mutluluk sebebi” yorumunda bulundu.

(İHA)

