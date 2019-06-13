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Temizlik personelinden aracın zarar görmemesi için brandalı önlem (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 18:19 | Son Güncelleme

BELEDİYE BAŞKANI, İŞÇİLERİ ÖDÜLLENDİRDİ Isparta'da, yol ve kaldırım kenarlarındaki otları temizlerken, park halindeki otomobilin harar görmemesi için etrafını brandayla kapatan belediye temizlik personeli Şükrü Buldu ve Ahmet Özkan, Belediye Başkanı AK Parti'li Şükrü Başdeğirmen tarafından ödüllendirildi.

Temizlik personelinden aracın zarar görmemesi için brandalı önlem (2)

BELEDİYE BAŞKANI, İŞÇİLERİ ÖDÜLLENDİRDİ
Isparta'da, yol ve kaldırım kenarlarındaki otları temizlerken, park halindeki otomobilin harar görmemesi için etrafını brandayla kapatan belediye temizlik personeli Şükrü Buldu ve Ahmet Özkan, Belediye Başkanı AK Parti'li Şükrü Başdeğirmen tarafından ödüllendirildi. İşçileri makamına davet eden Başdeğirmen, teşekkür ettiği Buldu ve Özkan'a çeyrek altın hediye etti. Başkan Başdeğirmen, "Temizlik personeli arkadaşlarımızın şehrimizde ot kesme çalışması yaparken, orada çok hassas davrandıklarını kameradan gördük. Daha doğrusu bir vatandaşımız kamerasında bunu tespit etmiş. 'Temizlik yaparken, neler yapıldığını göreyim' diye açtığında bu görüntüyü görmüş. O aracın zarar görmemesi için yapmış oldukları çalışma dikkatini çekmiş vatandaşımızın ve sosyal medyada, bizlerle paylaştı ve teşekkür etti. Biz de izledik. Bizim de çok hoşumuza gitti. Biz de beğendik. Arkadaşlarımız almış oldukları görev dahilinde memleketimizin temizliği için çok güzel çalışmalar yapıyor. Fakat önemli olan hassasiyet orada, o araca zarar vermemek için yapmış oldukları çalışmadır. O brandayı çekmeleri ve yapmış oldukları çalışma içerisindeki aletin ucundan çıkan taş parçalarının araca gitmemesi için yaptıkları, bizleri çok mutlu etti. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu bize bir örnektir. Ben de bunun karşılığında kendilerine ödül vermek istiyorum. Beni de duygulandırdı."

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Temizlik personelinden aracın zarar görmemesi için brandalı önlem (2)Temizlik personelinden aracın zarar görmemesi için brandalı önlem (2)

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