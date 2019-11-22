Temizlik roboto "UFS Titiz" İstanbul Havalimanı'nda iş başı yaptı

Kentin İstanbul Havalimanı ile sadece kıtaları ve ülkeleri değil, dünyayı bir araya getiren bir merkez haline geldiğine dikkati çeken Şanlı, "Bu önemli havalimanımız sadece bir ticari işletme değil, dünya kültürünün bir araya geldiği, dünya ekonomisinin ve turizminin şekillenmeye başladığı noktada bulunuyor. Bu büyük bir özveri ve çalışmanın sonucu. Başta liderlik vizyonunu ortaya koyan Cumhurbaşkanımız, İGA'nın çalışanları, kamu yöneticileri çok büyük bir uyum içinde böyle bir eserin ortaya çıkmasını sağladı.Dünyada böyle bir eserin projelendirilebileceği bir sürede İstanbul Havalimanı'nı bizler 42 aylık gibi bir sürede tamamlamış bulunmaktayız." diye konuştu.

Havacılık sektörünün ekonomi ve istihdam üzerindeki etkisine değinen Şanlı, "Havacılık sektörünün beraberinde tetiklediği hizmet sektörleri var. Ciddi bir istihdam ve ekonominin tetikleyici bir sektörü. Bugün bunun İstanbul Havalimanı'nın bir ürünü olabilecek, buradaki havalimanının etkilemiş olduğu bir ürünü tanıtacağız. İnanıyorum ki bu bir başlangıç olarak, bundan sonra aşama aşama sektörün geri kalanında Türk mühendisliğinin etkisini göreceğiz. Bu artık havacılıkla ilgili dünyaya Türkiye'yi otorite haline getirecek bir eser." değerlendirmesinde bulundu.

Şanlı, robotun geliştirilmesinde ve Türkiye'ye getirilmesine emeği geçenlere teşekkür etti.

- "Robot çevre dostu"

Tanıtım toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan UFS Tesis Yönetim AŞ Genel Müdürü Nazlı Uzunlar, "UFS Titiz"in tanıtımının yaptıkları için UFS Tesis adına çok gururlu oldukları söyledi.

Bir ilki gerçekleştirdiklerini vurgulayan Uzunlar, şunları kaydetti:

"Müşterilerimize farklı ve modern bir yaklaşımla yeni bir hizmet sunuyoruz. Bu teknolojik robotlar her geçen gün kendini yeniliyor. Bunu bir küçüğü ECOBOT 50 asansöre binebilen, kendi kendini şarj edebilen, kendi suyunu dolduran ve boşaltan sistemlere sahip. Temizlik alanını belirleseniz dahi eğer bir kalabalık, bir canlı görürse kendi yörüngesini değiştiriyor. Panelden, web'ten veya mobilden yönetebiliyorsunuz. Hiç yanında olmadan uzaktan paneli kullanarak temizliği tekrar ve tekrar yaptırıyorsunuz. Bu havalimanı milyonlarca metrekare. Bizim burada UFS Tesis olarak 3 binden fazla çalışanımız var. Amacımız sadece verimlilik değil. Verimlilik olarak bakarsanız başka, hayatı kolaylaştırmak ve iş yaşam kalitesini artırmak isterseniz başka."