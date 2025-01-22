Temizlik uğruna hayatından oldu! Cam silmek için çıktığı pencereden düşerek can verdi

Olay, saat 12.00 sıralarında, Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi’nde meydana geldi. Apartmanın 13'üncü katındaki dairesinde oturan Emel Atapek, cam silmek için evinin penceresine çıktı. Bir süre sonra dengesini kaybeden Atapek, beton zemine düştü. Sesi duyan komşuları, Atapek'i yerde kanlar içinde bulunca, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Adrese sevk edilen sağlık görevlilerinin kontrolünde Atapek'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından Atapek'in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

(DHA)