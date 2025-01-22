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Temizlik uğruna hayatından oldu! Cam silmek için çıktığı pencereden düşerek can verdi

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
22.01.2025 15:05
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Adana'da cam silmek için 13'üncü kattaki evinin penceresine çıkan 53 yaşındaki Emel Atapek, dengesini kaybedip düşerek hayatını kaybetti.

Temizlik uğruna hayatından oldu! Cam silmek için çıktığı pencereden düşerek can verdi

Olay, saat 12.00 sıralarında, Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi’nde meydana geldi. Apartmanın 13'üncü katındaki dairesinde oturan Emel Atapek, cam silmek için evinin penceresine çıktı. Bir süre sonra dengesini kaybeden Atapek, beton zemine düştü. Sesi duyan komşuları, Atapek'i yerde kanlar içinde bulunca, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

ADANA---CAM-SILMEYE-CIKTIGI-13’UNCU-KATT_527866_156294

HAYATINI KAYBETTİ

Adrese sevk edilen sağlık görevlilerinin kontrolünde Atapek'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından Atapek'in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

ADANA---CAM-SILMEYE-CIKTIGI-13’UNCU-KATT_527867_156294

ADANA---CAM-SILMEYE-CIKTIGI-13’UNCU-KATT_527868_156294

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
Adana temizlik cam
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