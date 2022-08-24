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  4. Temizlik yaparken buldu! Satın aldığı dükkandan adeta hazine çıktı

Temizlik yaparken buldu! Satın aldığı dükkandan adeta hazine çıktı

24.08.2022 20:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da bir kişi, satın aldığı dükkanda temizlik yaparken 1 kilograma yakın altın buldu. Altınları sahibine ulaştıran esnaf Mehmet Büyükelhan, "Benim boğazımdan haram lokma geçmedi. Allah da nasip etmesin. Ben huzurluyum" dedi. Altınları teslim alan, dükkanı satın aldığı kişinin damadı ise "Bizim böyle bir altından haberimiz yoktu. Kendisi yaşlanınca iş yerini kapattı. Sonra satmaya karar verdi ve sattı. Ben ailem adına dürüstlük gösterdiği için Büyükelhan'a teşekkür ediyorum." dedi.

Temizlik yaparken buldu! Satın aldığı dükkandan adeta hazine çıktı

Karaman'da bir esnaf, satın aldığı iş yerinde temizlik yaparken bulduğu yaklaşık bir kilogramlık altını sahibine teslim etti. Esnafın davranışı takdir topladı.

Mehmet Büyükelhan, iş yeri açmak için Semerciler Sokağı'nda uzun süre kapalı kalan bir dükkanın mülkiyetini satın aldı. Dükkanın içinde tadilat yaptırmak isteyen Büyükelhan, temizlik yaparken bulduğu torbanın içinde bir kilograma yakın altın olduğunu gördü.

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Dükkanı satın aldığı kişinin damadı Sadi Kiriş'e altınları teslim ederek sahibine ulaştırılmasını sağlayan Büyükelhan gazetecilere, senelerdir pazarlarda seyyar manifaturacı olarak satış yaptığını, bir iş yeri açmak için birikimleriyle dükkan satın aldığını söyledi.

Tadilat sırasında bulduğu altınları sahibine teslim ettiği için mutlu olduğunu aktaran Büyükelhan, "Benim boğazımdan haram lokma geçmedi. Allah da nasip etmesin. Ben huzurluyum." dedi.

Altınları teslim alan Kiriş ise "Bizim böyle bir altından haberimiz yoktu. Kendisi yaşlanınca iş yerini kapattı. Sonra satmaya karar verdi ve sattı. Ben ailem adına dürüstlük gösterdiği için Büyükelhan'a teşekkür ediyorum." dedi.

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Karaman Tuhafiyeciler, Züccaciyeciler, Hırdavatçılar, İnşaat Malzemeleri, Çeşitli Malların Ticareti ve Seyyarları Esnaf Odası Başkanı Adem Ülküseven de üyesi olan Büyükelhan ile gurur duyduğunu vurgulayarak, "Bana telefon açtı. Durumu anlattı. Hemen pazara gelerek altınları sahibine teslim ettik. Bir kiloya yakın altın vardı. Bu davranış gerçek bir esnaf, gerçek bir ahi davranışıdır. Kendisine esnaf arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. (AA)

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Karaman Altın
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