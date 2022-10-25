HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Temizlik yaparken dikkatsizliğinin kurbanı oldu: Yanağında kocaman delik açıldı!

Temizlik yaparken dikkatsizliğinin kurbanı oldu: Yanağında kocaman delik açıldı!

25.10.2022 22:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İrlanda’da yaşayan 45 yaşındaki 6 çocuk annesi bir kadın, temizlik yaparken kullandığı fırın temizleyicisinin yanağına sıçraması sonucu yanağında delik açıldı. Dikkatsizliğinin sonucu yüzüne sıçrayan kimyasal temizleyicinin neden olduğu tahribat yüzünden 3 buçuk yıl içinde 10 kez ameliyat olmak zorunda kaldı.

Temizlik yaparken dikkatsizliğinin kurbanı oldu: Yanağında kocaman delik açıldı!

İrlanda’da yaşanan ilginç olayda, 6 çocuk annesi Maura Prendergast, temizlik yaptığı sırada dikkatsizliğinin kurbanı oldu. Yaşadığı küçük kaza yüzünden yanağında kocaman delik açılan kadın 3 buçuk yıl içinde 10 kez ameliyat masasına yattı.

YANAĞI DELİNDİ

Fırın temizleyici jelin yanlışlıkla yüzüne damlaması sonucu olanlar hayatını perişan etti. İngiliz medyasına konuşan talihsiz kadın, başta basit bir yaralanma olarak düşündüğü kazanın hayatını nasıl cehenneme çevirdiğini anlattı.

b

Bir otel çalışanı olan Prendergast, kaşınmaya başladığında yanağını bir havluyla silmek için kullandı ve istemeden cildi yakabilecek sert alkali kimyasalları yüzüne yaydı.

İLK ÖNCE KIZI FARKETTİ

Kızı okuldan döndüğünde annesinin yanağındaki izi fark etti. Öncelikle yüzünde hafif kaşıntı hisseden kadın durumu umursamadı. Ürünün cildini yakmaya başladığını ancak kızı eve geldiğinde anladı. Aynaya bakınca yüzünde siyah leke olduğunu gören kadın soluğu acil serviste aldı.

c

Uzun süre yüzündeki yanma hissi geçmeyen kadın, doktorlar tarafından ameliyathaneye alarak yüzünden bir parçayı keserek yanığı durdurdular. Devam eden 3 buçuk yıl içerisinde talihsiz kadın tam 10 ameliyat geçirdi. Doktorlar yüzündeki deliği kapatmak için karnından alınan yağları kullandı.

"ÖLECEĞİMİ DÜŞÜNDÜM"

Basına konuşan kadın, tedavi olduğu süreçte öleceğini düşündüğünü söyledi. The Sun'a konuşan kadın, "Vakum tedavisi gördüğümde insanların beni görmesini ve bana bakmasını istemezdim. Sürekli çok çirkinmişim gibi hissediyordum." dedi ve ekledi;

"Bütün bunları yaşadıktan sonra, şimdi hayatta ikinci bir şans elde etmiş gibi hissediyorum. İyi bir nişanlım, 6 güzel çocuğum var. Harika bir işim ve harika arkadaşlarım var. Sonunda mutlu olduğumu hissediyorum"


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çatal bıçak takımları çöpe: Elle yemek daha doğruÇatal bıçak takımları çöpe: Elle yemek daha doğru
İngiltere'nin yeni Başbakanı Rishi Sunak olduİngiltere'nin yeni Başbakanı Rishi Sunak oldu
Erdoğan'ın çağrısından sonra büyük ses getirecek 'seçim' sözleri!Erdoğan'ın çağrısından sonra büyük ses getirecek 'seçim' sözleri!
Anahtar Kelimeler:
temizlik malzemeleri

En Çok Okunan Haberler

18 yaş öncesi prim yatıranlar EYT'den nasıl yararlanacak?

18 yaş öncesi prim yatıranlar EYT'den nasıl yararlanacak?

Emekli maaş promosyonu sonrası değişti!

Emekli maaş promosyonu sonrası değişti!

İmamoğlu 'germeye gelmiş' dedi, ortalık karıştı! Kavganın görüntüleri ortaya çıktı

İmamoğlu 'germeye gelmiş' dedi, ortalık karıştı! Kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Bu anketin sonuçları çok konuşulacak! Erdoğan'ın oyları dikkat çekti

Bu anketin sonuçları çok konuşulacak! Erdoğan'ın oyları dikkat çekti

Eşine cinsel saldırıda bulunan misafirini öldürmüştü! İşte cezası

Eşine cinsel saldırıda bulunan misafirini öldürmüştü! İşte cezası

Sınırları aştılar! Kendilerini Almanya polisi olarak tanıtıp... 313 milyon!

Sınırları aştılar! Kendilerini Almanya polisi olarak tanıtıp... 313 milyon!

İlginizi Çekebilir

Her defasında aynı ağrı mı? Sebebi tehlikeli olabilir...

Her defasında aynı ağrı mı? Sebebi tehlikeli olabilir...

TikTok’a uyup cinsel organınızı yakmayın! Uzmanları çıldırtan trend

TikTok’a uyup cinsel organınızı yakmayın! Uzmanları çıldırtan trend

iPhone 14 Pro Max mi? Samsung Galaxy 22 Ultra mı? Sizin için karşılaştırdık

iPhone 14 Pro Max mi? Samsung Galaxy 22 Ultra mı? Sizin için karşılaştırdık

Kendinize bu kötülüğü yapmayın! Tadı çok iyi ama sağlığa zararı büyük

Kendinize bu kötülüğü yapmayın! Tadı çok iyi ama sağlığa zararı büyük

Şimdiye kadar hep yanlış yapmışız: Kabuklarını soyunca...

Şimdiye kadar hep yanlış yapmışız: Kabuklarını soyunca...

Mynet Kadın takipçilerimize en favori kişisel bakım ürünlerini sorduk! İşte gelen yanıtlar

Mynet Kadın takipçilerimize en favori kişisel bakım ürünlerini sorduk! İşte gelen yanıtlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.