Temizlik yaparken dikkatsizliğinin kurbanı oldu: Yanağında kocaman delik açıldı!

İrlanda’da yaşanan ilginç olayda, 6 çocuk annesi Maura Prendergast, temizlik yaptığı sırada dikkatsizliğinin kurbanı oldu. Yaşadığı küçük kaza yüzünden yanağında kocaman delik açılan kadın 3 buçuk yıl içinde 10 kez ameliyat masasına yattı.

YANAĞI DELİNDİ

Fırın temizleyici jelin yanlışlıkla yüzüne damlaması sonucu olanlar hayatını perişan etti. İngiliz medyasına konuşan talihsiz kadın, başta basit bir yaralanma olarak düşündüğü kazanın hayatını nasıl cehenneme çevirdiğini anlattı.

Bir otel çalışanı olan Prendergast, kaşınmaya başladığında yanağını bir havluyla silmek için kullandı ve istemeden cildi yakabilecek sert alkali kimyasalları yüzüne yaydı.

İLK ÖNCE KIZI FARKETTİ

Kızı okuldan döndüğünde annesinin yanağındaki izi fark etti. Öncelikle yüzünde hafif kaşıntı hisseden kadın durumu umursamadı. Ürünün cildini yakmaya başladığını ancak kızı eve geldiğinde anladı. Aynaya bakınca yüzünde siyah leke olduğunu gören kadın soluğu acil serviste aldı.

Uzun süre yüzündeki yanma hissi geçmeyen kadın, doktorlar tarafından ameliyathaneye alarak yüzünden bir parçayı keserek yanığı durdurdular. Devam eden 3 buçuk yıl içerisinde talihsiz kadın tam 10 ameliyat geçirdi. Doktorlar yüzündeki deliği kapatmak için karnından alınan yağları kullandı.

"ÖLECEĞİMİ DÜŞÜNDÜM"

Basına konuşan kadın, tedavi olduğu süreçte öleceğini düşündüğünü söyledi. The Sun'a konuşan kadın, "Vakum tedavisi gördüğümde insanların beni görmesini ve bana bakmasını istemezdim. Sürekli çok çirkinmişim gibi hissediyordum." dedi ve ekledi;

"Bütün bunları yaşadıktan sonra, şimdi hayatta ikinci bir şans elde etmiş gibi hissediyorum. İyi bir nişanlım, 6 güzel çocuğum var. Harika bir işim ve harika arkadaşlarım var. Sonunda mutlu olduğumu hissediyorum"



