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Temizlik yaptığı çatıda elektrik akımına kapılan kişi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 08.12.2018 23:55 | Son Güncelleme

 ŞANLIURFA'da, çalıştığı 3 katlı iş yerinin çatısını temizlediği sırada yüksek gerilim hattı tellerine temas eden ve beton zemine düşen Selami Orhan (25), yaşamını yitirdi.  Olay, akşam saatlerinde Ulubağ Mahallesi'nde meydana geldi.

Ali LEYLAK-ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, çalıştığı 3 katlı iş yerinin çatısını temizlediği sırada yüksek gerilim hattı tellerine temas eden ve beton zemine düşen Selami Orhan (25), yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Ulubağ Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Selami Orhan çalıştığı 3 katlı iş yerinin çatısını temizlediği sırada kazara yakından geçen yüksek gerilim hattı tellerine temas etti. Orhan, akımın etkisiyle çatından beton zemine düştü. Orhan’ın düştüğünü görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Orhan tedaviye alındı. Orhan, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 3 ay önce evlendiği öğrenilen Orhan'ın cesedi otopsi yapılmak Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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