Temizlik yaptığı evi soyan kadına hapis istemi

Ataşehir’de, temizlik için gittiği evde bulunan yaklaşık 400 bin lira değerindeki para ve değerli eşyaları çaldığı iddiasıyla tutuklanan kadın hakkında 17 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ataşehir’de, 3 Aralık 2018 tarihinde hizmetçisinin kendisini soyduğundan şüphelenen ev sahibinin ihbarda bulunması üzerine gözaltına alınan ve yapılan aramalarda üzerinden yaklaşık 400 bin lira, çok sayıda banka kartı, ziynet eşyası çıkan F.A.(42) tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli F.A.’nın müştekilerin Ataşehir’deki evinde yaklaşık 2 yıldır temizlik işlerini yaptığı, Haziran ayından itibaren hırsızlık yapmaya başladığı anlatıldı. Kamera görüntülerinin incelemesinde, şüphelinin para bulunan çantaya elini sokarken oldukça rahat hareket ettiği, parmak izi bırakmamak için plastik eldiven kullandığı, paraları alıp işini bitirdikten sonra da bıraktığı, izleri yok etmek için çantanın üzerini ve bulunduğu zemini sildiği belirtildi.

Şüphelinin değişik zamanlarda müştekilerin ikametinden yaklaşık 400 bin lira değerinde para ve eşyaları çaldığı, bu eylemi sürekli olarak yaptığı vurgulandı.

17 buçuk yıla kadar hapsi istendi

İddianamede, şüpheli F.A.’nın “bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında zincirleme hırsızlık” suçundan 17 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianamede gönderildiği mahkemece kabul edildi. Şüphelinin önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanacak.

