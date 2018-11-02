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Temizlikçi gibi davranan polis, ATM dolandırıcılarını suçüstü yakaladı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.11.2018 16:29 | Son Güncelleme

ANKARA'da, ATM'lere aparat yerleştirerek elde ettikleri bilgilerle banka kartı kopyalayan  E.K.

Temizlikçi gibi davranan polis, ATM dolandırıcılarını suçüstü yakaladı

Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, ATM'lere aparat yerleştirerek elde ettikleri bilgilerle banka kartı kopyalayan E.K. ile E.S., temizlik görevlisi gibi davranan polis ekipleri tarafından sokak ortasında yakalandı. Nefes kesen operasyon, polis kamerasına yansıdı.
Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ATM'lere kart kopyalama aparatı takıp, elde ettikleri bilgileri kopya kartlara yükleyerek nakit çekim işlemi yapan 2 kişiyi tespit etti. Olayla ilgili ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliler E.K. ile E.S.'nin Bağlıca Mahallesi, Bağlıca Bulvarı üzerindeki ATM cihazına kart kopyalama aparatı yerleştirdiğini belirledi. Bunun üzerine çevredeki park ve bahçelerde çalışan temizlik görevlisi gibi davranan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri takibe aldı. E.K ve E.S., kart kopyalama aparatını sökmeye geldikleri sırada polis ekipleri tarafından sokak ortasında yakalandı. Operasyon, polis kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde ve otomobilde yapılan aramada, kart kopyalama kamera düzeneği, MSR kart okuyucu cihazı, dizüstü bilgisayar, maket bıçağı ve çok sayıda banka kartı ele geçirildi. Polis, aynı olaya karıştıkları tespit edilen M.K., Y.S., C.K. ile A.V.U.'yu da gözaltına aldı.
Yapılan incelemede, şüphelilerin 300'den fazla kişiyi mağdur ettikleri ve bir kamu bankasını son 5 ayda 4 milyon liradan fazla zarara uğrattıkları belirlendi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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Temizlikçi gibi davranan polis, ATM dolandırıcılarını suçüstü yakaladıTemizlikçi gibi davranan polis, ATM dolandırıcılarını suçüstü yakaladıTemizlikçi gibi davranan polis, ATM dolandırıcılarını suçüstü yakaladıTemizlikçi gibi davranan polis, ATM dolandırıcılarını suçüstü yakaladı

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